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أمجد الحداد يوجه رسالة مهمة للمتعافين من فيروس كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:46 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاؤي الحساسية و المناعة، إن فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره وهو يفاجئ الجميع بأشياء غريبة، موضحًا أن أعراض كورونا أيضًأ متغيرة.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية بـ برنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية سالى شاهين و رضوى حسن، أن ما يتراوح بين 30 لـ40 % من المتعافين من فيروس كورونا يعانون من متلازمة ما بعد التعافى.

ولفت إلى أن هذه الإصابة تأتى إما بسبب العاصفة المناعية لـ مصاب كورونا، وبعد ذلك تقوم المناعة بالهجوم على أجهزة الجسم، وهذا ما يسمى العاصفة المناعية.

وأشار إلى أن السبب الثاني هو التخثر فى بروتين الدم وهو ما يزيد من معدل تكوين الجلطات، ومن هنا يمكن أن تحدث جلطات فى المخ أو القلب، أو تلف فى انسجة، وتحدث مشكلات فى الأطراف.

وطالب المتعافين من كورونا بالمتابعة الجيدة مع طبيب على الرئة، وحالة الدم، وذلك لأنه من الممكن ان يحتاج المريض لأدوية سيولة.
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