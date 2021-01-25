علاقة الرياضة بالعامل النفسي لمواجهة فيروس كورونا.. ندوة افتراضية بجنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادي، ندوة افتراضية بعنوان " علاقة الرياضة بالعامل النفسي لمواجهة فيروس كورونا "حاضر فيها الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، في إطار فعاليات برنامج التوعية بأهمية الرياضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد و الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، خلال الفترة من 23 إلى 28 يناير الجاري.





تناولت الندوة، كيفية تأثير الاصابة بفيروس كورونا على الصحة النفسية وكيفية العلاج من خلال ممارسة الرياضة، و كيفية السيطرة على القلق النفسي من فيروس كورونا من خلال ممارسة الرياضة.





و تحدث نائب رئيس الجامعة، خلال الندوة عن الحالة النفسية السلبية للمصاب و الخوف من العزل الاجتماعي و اختلاط الأعراض بين الكورونا و الانفلونزا العادية و الخوف من الاصابة بالعدوى.





كما قدم نائب رئيس الجامعة، تعريفًا للإصابة النفسية و تأثيرها في التعامل في المواقف المختلفة، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بالرعاية النفسية لكافة أفراد المجتمع وعلاج المصابين.





و أشار نصاري، إلى أهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي للحفاظ على الصحة العامة و أهمية الرياضة في تحسين الحالة المزاجية وتقوية المناعة و زيادة الطاقة و تخفيف التوتر ومكافحة الأمراض.





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