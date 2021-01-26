أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

توصل باحثون من UCSF و Mount Sinai إلى النتائج التي أظهرت الفعالية المضادة للفيروسات ومن بينها فيروس كورونا لعقار بليتيدبسين plitidepsin ، وهو دواء لعلاج السرطان ومعتمد في أستراليا لعلاج المايلوما المتعددة.





يقول العلماء إن عقار بليتيدبسين قد يكون أكثر فاعلية بمقدار 27.5 مرة من ريمديسفير في علاج يوم الاثنين في مجلة Science . قد يكون أكثر فاعلية بمقدار 27.5 مرة من ريمديسفير في علاج كورونا COVID-19 الذى وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريحًا للاستخدام الطارئ ل ، وهو دواء مضاد للفيروسات ، لعلاج COVID-19، ونشرت هذه الدراسة





ووفقا لما ذكره موقع " أوكلاهوما نيوز" في نموذجين للتجربة قبل السريرية لـ فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، أظهر بليتيدبسين انخفاضًا بنسبة 100 بالمائة في "تكاثر فيروس كورونا في الرئتين وأظهر القدرة على تقليل التهاب الرئة" ، وفقًا لبيان صحفي.





يعمل دواء بليتيدبسين Plitidepsin من خلال استهداف البروتين المضيف بدلًا من البروتين الفيروسي ، مما يعني أن فيروس Plitidepsin من خلال استهداف البروتين المضيف بدلًا من البروتين الفيروسي ، مما يعني أن فيروس كورونا المستجد SARS-COV-2 لن يكون قادرًا على بناء المقاومة من خلال الطفرة.





لذلك يبدو أن العقار فعال ضد المتغير B.1.1.7 الذي تم تحديده حديثًا والأكثر عدوى والذي ظهر لأول مرة في المملكة المتحدة





قال نيفان كروجان ، مؤلف مشارك في الدراسة ، في بيان: "تُظهر البيانات قبل السريرية المنشورة اليوم فاعلية متزايدة مقارنةً بريمديسفير ، وبالتزامن مع البيانات السريرية الحديثة المبكرة التي تُظهر نتائج واعدة في مرضى COVID-19 كما ذكرت الشركة المصنعة للدواء ، يجب تقييم تسليط الضوء على بليتيدبسين كعلاج لـ COVID-19 ".





قال مؤلفو الدراسة إن عقار بليتيدبسين قد يبشر بالخير في علاج مجموعة واسعة من الالتهابات المضادة للفيروسات ، خاصة أولئك الذين ليس لديهم خيارات علاج معتمدة سريريًا.





قبل أن يمكن استخدام على نطاق واسع ، يجب أن يخضع لسلسلة من التجارب السريرية ، والتي غالبًا ما تستغرق سنوات. يمكن تسريع ذلك نظرًا للحاجة الملحة إلى علاجات فعالة لـ COVID-19.



