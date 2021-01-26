ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد حصوله على لقاح كورونا..جمعية المؤلفين تكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنان حسن دنيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:16 م
حسن دنيا
حسن دنيا
Advertisements
احمد ابراهيم
كشفت الشاعر فوزي ابراهيم  أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين عن تطورات الحالة الصحية للفنان حسن دنيا والذى يمكث حاليا في مستشفى الهرم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال فوزى في تصريح خاص لصدى البلد " بعد حصول الفنان حسن دنيا على لقاح كورونا المستجد تحسنت حالته الصحية كثير وخرج من العناية المركزة وننتظر الإجراءات القادمة". 

وأضاف فوزى : لم يحسم الأطباء المعالجين له حتى الآن موعد خروجه من مستشفى الهرم أو حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح الخاص بكورونا ولكن هناك تحسن ملحوظ وكبير للحالة. 

كان فوزي إبراهيم كشف عن تفاصيل الحالة الصحية للشاعر حسن دنيا بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلاله حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الشاعر فوزي إبراهيم: "تم نقل الفنان حسن دنيا من مستشفي زايد العام لعزل مستشفي الهرم، أشكر التضافر الرائع بين الجمعية والنقابة والزميل أيمن بهجت، دعواتكم بالشفا.

حسن دنيا لحن العديد من الأغاني لكبار النجوم منهم محمد منير وعمرو دياب ، ومحمد فؤاد"، وحميد الشاعري ، وحكيم، ومن اشهر الأغاني "ربك لما يريد"،"متفكرنيش"، "أودعك"، وأتخدعنا للفنان حسن الأسمر. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قالوا لـ صدى البلد| حجازي متقال: أتمنى تقديم برنامج عن الفلكلور.. وأشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عهدي صادق

تطورات الحالة الصحية للنجوم.. هل فقدت فيفي عبده القدرة على الحركة.. وهادي الجيار بالرعاية المركزة

أخبار نجوم المزيكا: زفاف نادر حمدي.. تطورات الحالة الصحية لـ علي حميدة.. أحقية محمد منير في غناء فينك يا حبيبي

نقل لعزل مستشفى الهرم.. تفاصيل الحالة الصحية للملحن حسن دنيا

لا تحسن في حالته.. فوزي إبراهيم يكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية لـ الملحن حسن دنيا

قالوا لـ صدى البلد| علي حميدة يشكو جحود الوسط الفني.. ودنيا عبدالعزيز ترد على الشامتين في مرض النجوم

ترشيحاتنا

جولات أوروبية وأفريقية وعربية.. سامح شكري يكشف كواليس مفاوضات سد النهضة

تطلب الدعاء.. رنا رئيس تعلن إصابتها بفيروس كورونا

هل يأثم من يقرأ القرآن من غير تدبر؟.. الإفتاء تجيب

تعليق قوي من وزير الخارجية على أزمة سد النهضة: لن نكون رهينة لمساعي فرض الهيمنة على النيل

هدايا لمن يحصل على لقاحات كورونا في الإمارات.. تفاصيل

رئيس الإسماعيلي السابق يوجه نصيحة لـ أحمد عثمان قبل مواجهة الدروايش وبيراميدز في الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي