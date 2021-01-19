مرتين يوميا .. الكوب الذهبي لحرق أسرع للدهون وقمع الشهية وفقدان الوزن

تحلم كل سيدة بجسم يشبه السندريلا، لتتخلص من الوزن الزائد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك الكوب السحري لانقاص الوزن وقمع الشهية وتقوية المناعة.

ووفقا لما نشره موقع بولد سكاى، فإن مكونات الزنجبيل والقرفة والكمون والليمون بها مواد طبيعية، ومركبات تساعد على حرق الدهون سريعا كما أنها ترفع المناعة لاحتوائها على مضادات الاكسدة.

كما يحتوي الكمون على مواد وأحماض تُخفف من الغازات وانتفاخ البطن، ويحرق الدهون، ويخفّف من نسبة الكوليسترول في الدم، ويسهّل حركة الأمعاء، وأما الليمون: فإنه من الثمار الغنيّة عن التعريف من حيث الفائدة العظيمة الذي يحتويها من مضادات أكسدة، وفيتامين ب الذي يزيد من مناعة الجسم، ويخفّف من أعراض البرد والإنفلونزا، ويخلّص من سموم الجسم، ويحرق الدهون المتراكمة.



خلطة الليمون والزنجبيل والكمون والقرفة:

أكثر الفوائد لهذه الخلطة التخلّص من الدهون المتراكمة بمنطقة البطن، عن طريق تناول كأس منها في الصباح الباكر، وقبل العشاء لمدة عشرين يومًا مع نظام غذائي متوازن، ويتم التخلص من دهون البطن بشكل ملحوظ حيث إنّ الوزن يقل بمقدار خمسة كيلوجرامات، ويمكن تحضير الخليط بطريقتين :

الأولى: استعمال المواد طازجة

والثانية: جافّة بعد طحنها

ولكلّ منهما طريقة في التحضير، ويُفضّل استعمال الأعشاب طازجة للتمتّع بالمذاق الخفيف على المعدة والشهي، ويزيد هذا المشروب من الطاقة وهو مشروب الشتاء المفضل.