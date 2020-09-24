دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية





وكشفًا عن ما قدمه موقع "food.ndtv" إليكم ابرز الطرق الطبيعية التى تساعد على سد الشهية والتخلص من الوزن الزائد





- الحرص على تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية، فهي تساهم في شد المعدة وإبطاء معدل إفراغها، وإفراز هرمون الامتلاء.









- التشديد على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، وذلك لأنها تساعد على الاحساس بالشعور بالشبع بشكل سريع.





- العمل على اختيار الوجبات الصغيرة، والتى تحتوي على كمية كبيرة من البروتين والدهون الصحية مثل المكسرات والزبادي وغيرها من الأطعمة.





- احرصي على تقليل كمية الطعام داخل الأطباق، والتزمي بتناول الكميو المحدودة وسوف تعتاد المعدة على تناولها بشكل تدريجي.





- ضبط مواعيد ثابتة لتناول الوجبات مما يساعد على التحكم في الشعور بالجوع.





- الحرص على تناول الطعام ببطء، مما يساهم في إرسال إشارات للمخ بالشعور بالشبع.





- قسمي وجباتك بشكل صحيح على مدار اليوم بحيث يكون هناك 3 وجبات أساسية غنية بجميع العناصر الغذائية، و 3 وجبات أخرى صغيرة كل 3 ساعات لعدم شعور الجسم بالجوع.