برلمانية: منتدى مصر 2026 منصة مهمة لتقييم ما تحقق وطرح رؤى التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن «منتدى مصر 2026» يمثل مساحة مهمة للحوار والنقاش حول مسيرة العمل الوطني خلال السنوات الماضية، والوقوف على ما تحقق على أرض الواقع، بالتوازي مع طرح الرؤى والأفكار بشأن التحديات التي تواجه الدولة وأولويات المرحلة المقبلة.

وقالت “الأتربي” إن أهمية المنتدى لا تقتصر على استعراض ما تم إنجازه، وإنما تمتد إلى فتح نقاش مجتمعي واسع حول السياسات والبرامج التي جرى تنفيذها، والاستماع إلى مختلف الرؤى والخبرات، بما يسهم في الوصول إلى تصورات أكثر وضوحًا للتعامل مع التحديات وتعظيم الاستفادة مما تحقق والبناء عليه.

تنوع أجندة «منتدى مصر 2026»

وأشارت إلى أن تنوع أجندة «منتدى مصر 2026» يعكس اتساع نطاق الحوار وارتباطه المباشر باهتمامات المواطن واحتياجاته، خاصة مع تناول عدد من الملفات المتعلقة ببناء الإنسان، وتحسين جودة الحياة، والحماية المجتمعية، والاقتصاد والطاقة، وغيرها من القضايا التي تمثل محاور رئيسية في مسار التنمية خلال السنوات المقبلة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن الجمع بين تقييم التجربة خلال السنوات الماضية واستشراف المستقبل يمثل أحد أهم عناصر قوة المنتدى، لأن أي رؤية للمستقبل تحتاج إلى قراءة دقيقة لما تحقق، وتحديد ما يحتاج إلى استكمال أو تطوير، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مختلف المجالات.

وأكدت أن توسيع دائرة المشاركة لتشمل المواطنين والخبراء والمتخصصين ومختلف مؤسسات المجتمع يثري الحوار، ويجعل المنتدى فرصة لطرح أفكار عملية قابلة للنقاش والتنفيذ، بما يعزز المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، ويدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية.