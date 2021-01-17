ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وصفات تخسيس سريعة لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الأحد 17/يناير/2021 - 12:32 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

قدم موقع هيلث وصفات تخسيس سريعة لحرق الدهون وإنقاص الوزن والتخلص من الكرش ونحت القوام بمكونات متوفرة  من مطبخك.

الرجيم الأول

الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

طبق شوفان بلبن خالى الدسم

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

مشروب خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين

كوب من مشروب بذر الكتان والقهوة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

 بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة

الرجيم الثانى

الإفطار 6 صباحا

بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات

إليك طريقة تجهيز المشروبات التالية بجانب الرجيم السابق لحرق أسرع للدهون

مشروب جنزبيل والمريمارية

إليك طريقة تجهيز المشروبات

مشروب بذر الكتان والقهوة : 

ماذا تحتاجين

1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة من المريمارية
1 كوب ماء شرب ساخن 

كيف تطبقين الوصفة

ضعي ملعقة صغيرة من بذور الكتان في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بالمريمارية يقلب جيدًا  ثم يصفى.

مشروب  بذور الحلبة والقرفة

1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء

تطبيق الوصفة 

انقعي بذور الحلبة  والقرفة طوال الليل في كوب من الماء وتناولى المشروب  في الصباح بعد أن يقلب جيدا ويشرب.

طريقة تطبيق الوصفة 

خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.يشرب.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ريجيم مجرب وسريع لنسف دهون الكرش

في لمح البصر.. رجيم ومشروب مذهل يحول جسمك لماكينة حرق

وصفات تخسيس مجربة وسريعة لنسف الكرش نهائيا

نسف الكرش والأرداف في 7 أيام للأبد.. مشروب طبيعي ورجيم سهل

لنسف الكرش للأبد.. أسرع حيلة جربيها بنفسك

بريجيم بسيط.. تخلصي من وزنك الزائد في أسبوعين فقط

ترشيحاتنا

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

في أول اجتماع لها.. دفاع النواب توافق على رسم 75 جنيها سنويا لملصق المرور الإلكترونى

شكلك متغير.. هيفاء وهبي تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

احترس.. ترك هذا الأمر في التشهد يبطل الصلاة .. الإفتاء توضحه

ألمانيا ضد الرأس الأخضر.. إلغاء أول مباراة فى مونديال اليد بسبب كورونا

عاجل.. سلطنة عمان تقرر إغلاق المنافذ البرية بسبب تفشي كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية