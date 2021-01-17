قدم موقع هيلث وصفات تخسيس سريعة لحرق الدهون وإنقاص الوزن والتخلص من الكرش ونحت القوام بمكونات متوفرة من مطبخك.



الرجيم الأول



الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

طبق شوفان بلبن خالى الدسم



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

مشروب خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر. مشروب خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا



2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

بعد الغذاء ساعتين



كوب من مشروب بذر الكتان والقهوة



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العشاء .. قبل النوم بساعتين







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الرجيم الثانى



الإفطار 6 صباحا



بيضة مسلوقة + توست سن أو شريحتان نستو لايت +توست سن

كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان



الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا



2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات



إليك طريقة تجهيز المشروبات التالية بجانب الرجيم السابق لحرق أسرع للدهون



مشروب جنزبيل والمريمارية الإفطار 6 صباحا

إليك طريقة تجهيز المشروبات





مشروب بذر الكتان والقهوة :







ماذا تحتاجين





1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة

ملعقة صغيرة من المريمارية

1 كوب ماء شرب ساخن



كيف تطبقين الوصفة





ضعي ملعقة صغيرة من بذور الكتان في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بالمريمارية يقلب جيدًا ثم يصفى.







بي ض ة مسلوقة +ثمرة فاكهة

مشروب بذور الحلبة والقرفة



1 ملعقة صغيرة خل التفاح

2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة

1 كوب ماء



تطبيق الوصفة

انقعي بذور الحلبة والقرفة طوال الليل في كوب من الماء وتناولى المشروب في الصباح بعد أن يقلب جيدا ويشرب.



طريقة تطبيق الوصفة

خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.يشرب.