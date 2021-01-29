بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.





تألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و اتسم التصميم بانه مصنوع من القمشا الشيفون.





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ولم تبالغ ياسمين صبري في ارتداء الإكسسوارات و المجورهرات كعادتها، ولكنها أعتمدت في هذه الإطلالة على البساطة.





ولفتت ياسمين صبري الأنظار في الصورة بخصلات شعرها الأسود الطويل، وأختارت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.



