بعد سعر فستانها الأحمر المثير للجدل.. تعرف على ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها و جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بمجموعة من الصور خلال الاحتفال بعيد ميلادها برفقة زوجها وشقيقها.





خطفت ياسمين صبري الأنظار في حفل عيد ميلادها بفستان أنثوي من دار الأزياء العالمية Dolce and Gabbana ، بلغ سعره 2125 يورو بينما بعد الخصم وصل إلي 1487 يورو .





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ولم تكن هذه المرة الأولي التي تلفت فيها ياسمين صبري الأنظار حول إطلالاتها، فهي من النجمات التي تعشق الموضة و تحرص دائما على إقتناء الماركات العالمية ذات الأسعار الخيالية.





-ظهرت ياسمين صبري بفستان عصري من Louis Vuitton، بلغ سعر التصميم 11,100 ريال سعودي أي ما يقرب من 50 ألف جنيه.





-بفستان أزرق طويل من Elisabetta FranchiK خطفت ياسمين صبري الأنظار و كانت تكلفته 569 دولارا، وبعد الخصم وصلت تكلفته إلى 342 دولارا.





-تألقت في إحدى المرات بفستان كاجوال و عصري باللون الأصفر من ماركة Fendi ووصل سعره 4000 يورو.





-في حفل كتب كتابها ارتدت ياسمين صبري فستان أبيض بسيط و غير مبالغ فيه من دار الأزياء العالمية GIVENCHY وبلغ سعر التصميم 3800 ريال سعودى.





-ظهرت مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة بفستان قصير و مميز بنقوشات الورد المبهجة من دار الأزياء dolce and gabbana، ووصلت تكلفته 3,670 دولار، أى يقرب من 60 ألف جنيه مصرى.





-في إحدى جلسات التصوير ارتدت ياسمين صبري فستانا جذابا بأكمام طويلة باللون الأحمر الغامق الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات، وحمل التصميم توقيع دار الأزياء ZIMMERMANN، فيما بلغ سعر التصميم 794 دولارا أمريكيا اى ما يعادل 13 ألف جنيه مصرى.





-ارتدت فستان ابيض منقوش قصير وواسع تميز بنقوشات الورد التي جمعت بين اللون الفوشيا و الأخضروحمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية الفستان من Dloce and Gabbana ويبلغ سعره 9.362 ريال سعودي، بما يعادل 40 ألف جنيه مصري.





-اختارت ياسمين صبري فستان فوشيا من Ralph Lauren ، وكانت تكلفته 150 دولار أمريكي، و تميز التصميم بأنه مصنوع من القماش الحرير الفخم.