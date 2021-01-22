ياسمين صبري تنشر صورا جديدة من احتفالها بـ عيد ميلادها.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورا جديدة من احتفالها بـ عيد ميلادها وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لـ تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت ياسمين صبري فى الصور وسط مجموعة من "البلالين" أثناء احتفالها بعيد ميلادها ترتدي فستانا احمر أنيقا نال إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.





وصادف أمس الخميس الـ 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص الفنانة ياسمين صبري، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.



وتزوجت ياسمين صبرى مرتين الأولى من زوجها محمد وهو أحد رجال الأعمال ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل أخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمس سنوات زواج.



واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.



واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها جحيم فى الهند والديزل وفى الدراما مسلسلا جبل الحلال وفرصة تانية.

