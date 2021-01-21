ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بين الجمال والإثارة.. 10 صور تكشف جمال ياسمين صبري في عيد ميلادها الـ 33

الخميس 21/يناير/2021 - 06:28 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
Advertisements
نهى هجرس
يصادف اليوم الـ 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص الفنانة ياسمين صبري، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات التي تبرز عن جمالها وأناقتها.

وتفضل الفنانة ياسمين صبري، ارتداء الملابس الكاجوال، والفساتين المميزة التي تبرز عن جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الزاهية مثل الأبيض والأحمر الذى يتناسب معها.

وتميل ياسمين صبري، إلى ترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مختلفة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك والماسكرا التي تبرز جمال عيونها.

وتحرص على اختيار الأكسسوارات اللافته باللون الذهبي والفضي الذى يبرز جمال ظهورها.
بين الجمال والإثارة.. 10 صور تكشف جمال ياسمين صبري في عيد ميلادها الـ 33
بين الجمال والإثارة.. 10 صور تكشف جمال ياسمين صبري في عيد ميلادها الـ 33
بين الجمال والإثارة.. 10 صور تكشف جمال ياسمين صبري في عيد ميلادها الـ 33
بين الجمال والإثارة.. 10 صور تكشف جمال ياسمين صبري في عيد ميلادها الـ 33
بين الجمال والإثارة.. 10 صور تكشف جمال ياسمين صبري في عيد ميلادها الـ 33
بين الجمال والإثارة.. 10 صور تكشف جمال ياسمين صبري في عيد ميلادها الـ 33
بين الجمال والإثارة.. 10 صور تكشف جمال ياسمين صبري في عيد ميلادها الـ 33
بين الجمال والإثارة.. 10 صور تكشف جمال ياسمين صبري في عيد ميلادها الـ 33
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها الـ47.. 10 صور آثارت الجدل ضد رانيا يوسف

في عيد ميلادها الـ 47.. شاهد.. رانيا يوسف قبل وبعد عمليات التجميل

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور عرضت حسناء سيف الدين للانتقاد

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

بعد تصريحاتها الصادمة لجمهورها.. 10 صور تبرز أناقة حورية فرغلي

في عيد ميلادها الـ 27.. 10 صور رومانسية تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

ترشيحاتنا

شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء.. توقعات الأرصاد لـ طقس الغد

التعليم العالي: احتمالية ضم امتحانات الترمين ترجع إلى تطورات كورونا فى مصر.. والأعلى للجامعات يناقش الاستعدادات باجتماعه السبت المقبل.. واحتمالية التأجيل في هذه الحالة فقط

محمد شريف يدرك التعادل 2-2 لـ الأهلي أمام المقاولون

الزمالك ردا على تخفيف عقوبة الشناوى: لن نقف مكتوفى الأيدي

خالد الجندي: الفراعنة أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن ..فيديو

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والمقاولون فى الدوري .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور