في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

يصادف اليوم الخميس 21 يناير عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري و التي أتمت عامها الـ 33، وتعد من أشهر نجمات الوسط العربي و التي يحرص العديد من الأشخاص على متابعيها دائما سواء لأعمالها الفنية أو لإزيائها التي تلفت بها الأنظار.





أثارت ياسمين صبري خلال الفترة الماضية الكثير من الجدل حول إطلالاتها و أزيائها التي تصل أسعارها إلي أرقام خيالية و هو ما أثار الجدلا واسعا بين متابعيها و جمهورها على مواقع التواصل الأجتماعي.





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تعتمد ياسمين صبري دائما على إقتناء الملابس و الحقائب و الأحذية و الإكسسوارات أيضا من الماركات و دور الأزياء العالمية و هو ما يميزه عن غيرها من المشاهير و النجمات.





لفتت ياسمين صبري الأنظار بحقيبة متوسطة الحجم باللون البرتقالي من ماركة Hermes، وقد بلغ سعر الحقيبة 19995 دولار أمريكي بعد الخصم.





أرتدت فستان قصير من Louis Vuitton، بلغ سعر التصميم 11,100 ريال سعودي أي ما يقرب من 50 ألف جنيه.





ظهرت في إحدي جلسات التصوير بجاكيت أنيق باللون البيج من دار الأزياء العالمية Balmain وقد بلغ سعرها 4895 دولارًا أمريكيًا، وانتعلت حذاء أنيق باللون الأسود وذا كعب عال بـ 3020 ريالا سعوديا.





أكملت ياسمين صبري إطلالتها بساعة يد باللون الأحمر من دار الأزياء العالمية Cartier، فهي ساعة أوتوماتيكية 35 ملم مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا ، ومرصعة بـ 48 ماسة مقطوعة بريانت، وقد بلغ سعرها 24900 دولار أمريكي.



