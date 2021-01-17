شاهد.. جمهور ياسمين صبري من الأطفال يشعل الإسكندرية عند رؤيتها

شاركت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، جاء فيه عدد كبير من محبيها وجمهورها الأطفال.

وظهرت بالفيديو اثناء خروجها من أحد المطاعم بمدينة الإسكندرية، ليلتف حولها عدد الأطفال ويطلبوا التصوير معها.

وعلقت علي الفيديو، قائلة: " احلي اسكندرانية #اسكندرية" وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري احتفلت في العاصمة البريطانية لندن بعيد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رغم مرور فقط ثماني أشهر على زواجهما.

ووقع الاختيار على الممثلة ياسمين صبري للسنة الثالثة، لتصبح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «تي سي كاندلر» «tccandler»، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

يذكر أن ياسمين صبري هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.