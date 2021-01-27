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مرأة

بـ مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تبرز جمالها على إنستجرام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:42 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نهى هجرس
شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصورة جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مختلفة وجذابة تخطف الأنظار.

وظهرت ياسمين صبري، ببلوزة أنيقة وجذابة باللون الأبيض لتبرز جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع مكياج ناعم، حيث اعتمدت على الآيلاينر الأسود لتحديد رسمة عينيها، كما اختارت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب.


ووضعت مجموعة من المجوهرات اللافتة كإكسسوارات جذابة لإكمال ظهورها.


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