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مرأة

سعر خرافي.. تعرف على تكلفة وماركة فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

الخميس 14/يناير/2021 - 07:04 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعي حسابها على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

ولفتت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة مميزة ومختلفة، حيث ارتدت فستانًا ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالنقوشات والطبعات الجذابة وغير التقليدية التي زادت من أناقتها.

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حمل فستان ياسمين صبري توقيع دار الأزياء العالمية Louis Vuitton، فيما بلغ سعر التصميم 11,100 ريال سعودي أي ما يقرب من 50 ألف جنيه.

تزينت ياسمين صبري في الصور بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات الفخامة والمتناسقة مع إطلالتها، إضافة إلي ذلك بدت بخصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

سعر خرافي.. تعرف على تكلفة وماركة فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير
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