أثناء الدورة الشهرية.. أفضل ثلاثة أوضاع للنوم للحصول على الراحة

وتستخدم السيدات كوبًا ساخنًا من الشاي أو حتى كيس الماء الساخن لتخفيف الألم، وسنخبرك بالطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على وقت نوم جيد وفقا لموقع timesofindia.

1- وضعية نوم الجنين

وضعية نوم الجنين تشبه وضع الجنين في الرحم ، وكلها ملتوية، عندما تنامين بهذه الطريقة، تسترخي العضلات المحيطة بمنطقة البطن وتوفر لك الراحة التي تشتد الحاجة إليها من تقلصات الدورة الشهرية، يقلل هذا أيضًا من فرص التسرب حتى لو كان التدفق كثيفًا.





2- النوم مع وضع وسادة تحت ركبتيك

خذي وسادة مستديرة ليست عالية جدًا، استلق على ظهرك واحتفظي بهذه الوسادة تحت ركبتيك، حافظي على رجليك مستقيمة وليست مرتفعة أو منخفضة في الارتفاع لأن ذلك قد يؤثر على تدفق الدم.

إذا لم يكن لديك وسادة مستديرة، يمكنك لف منشفة أو أي قطعة قماش أخرى وإبقائها تحت ركبتيك، سيساعد هذا على استرخاء عضلاتك ويجعلك تشعر بالراحة.





3- وضع الطفل

قد تشعرين بالغرابة لأن وضع الطفل هو وضع يوجا، ولكن هناك الكثير ممن ينامون في هذا الوضع، سيوفر لك الموقف ارتياحًا كبيرًا.

يمكن أن تساعد هذه الوضعية أيضًا في تهدئة الصداع المتكرر الذي تعاني منه النساء مع تقلصات الدورة الشهرية. يساعدك الوضع أيضًا على النوم لأنه يريح عقلك.

إن استخدام كيس الماء الساخن وتنظيم درجة الحرارة في الغرفة وتناول كوب من الشاي الساخن يمكن أن يريحك من تقلصات الدورة الشهرية ويجعلك تشعر بتحسن.



