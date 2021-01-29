دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض

عندما تم تحليل البيانات ، وجد أن موجات ألفا وثيتا - كلا الأمواج المرتبطة بالشعور بالاسترخاء أظهرت موجات متقلبة ، مما يعني أنها كانت مرهقة للجسم.

عندما تم تحليل البيانات ، وجد أن موجات ألفا وثيتا - كلا الأمواج المرتبطة بالشعور بالاسترخاء أظهرت موجات متقلبة ، مما يعني أنها كانت مرهقة للجسم.

كما أجرت AIIMS و Environics تجربة إكلينيكية للتحقيق في تأثيره على نشاط الدماغ. كجزء من الدراسة ، تعرض المشاركون للإشعاع الكهرومغناطيسي من الهواتف المحمولة ولوحظت التغيرات في وتيرة نمط موجة الدماغ، كان المتطوعون أفرادًا أصحاء وليس لديهم تاريخ من الاضطرابات العصبية.

وأضاف الدكتور تريباثي: "وفقًا للتجارب التي أجريناها في AIIMS ، أظهرت موجات ألفا وثيتا مزيدًا من التحسن عندما تم إصلاح الهاتف المحمول باستخدام EnviroChip ، مقابل استخدام الهاتف المحمول بدون نفس الشيء، هذه الأشكال الموجية تتعلق بحالة استرخاء العقل ".



