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مرأة

دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:02 ص
دراسة تحذر من ضوء
دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول
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حياة عبد العزيز
حذر الدكتور منجاري تريباثي، رئيس قسم الأعصاب في مستشفى AIIMS، من إشعاعات الهاتف المحمول لأنها ضارة بالصحة.

وأجرى الطبيب بحثا وفقا لموقع "timesofindia" دراسة، وكانت النتيجة أن الأشخاص الذين يتصحفون الهاتف المحمول باستمرار، يعانون من الصداع، واضطرابات في النوم، واضطرابات في الذاكرة، وعقل ضبابي، وسرعة الانفعال، والاندفاع، وآلام اليد، وآلام الرقبة، وانخفاض الرؤية وفقدانها، وما إلى ذلك نتيجة الحركة المفرطة. 


كما أجرت AIIMS و Environics تجربة إكلينيكية للتحقيق في تأثيره على نشاط الدماغ. كجزء من الدراسة ، تعرض المشاركون للإشعاع الكهرومغناطيسي من الهواتف المحمولة ولوحظت التغيرات في وتيرة نمط موجة الدماغ، كان المتطوعون أفرادًا أصحاء وليس لديهم تاريخ من الاضطرابات العصبية.

عندما تم تحليل البيانات ، وجد أن موجات ألفا وثيتا - كلا الأمواج المرتبطة بالشعور بالاسترخاء أظهرت موجات متقلبة ، مما يعني أنها كانت مرهقة للجسم.

وأضاف الدكتور تريباثي: "وفقًا للتجارب التي أجريناها في AIIMS ، أظهرت موجات ألفا وثيتا مزيدًا من التحسن عندما تم إصلاح الهاتف المحمول باستخدام EnviroChip ، مقابل استخدام الهاتف المحمول بدون نفس الشيء، هذه الأشكال الموجية تتعلق بحالة استرخاء العقل ".

هناك نوعان من الآثار الضارة للإشعاع المتنقل، واحد بالطبع هو تأثير الحرارة، يمنحك التحدث على الهاتف الموصول بأذنك لمدة ساعة نفس الحرارة التي يمنحها الميكروويف في دقيقة واحدة، والآخر هو التأثير البيولوجي، وبالنسبة إلى غير المعجبين، تتواصل خلايانا مع بعضها البعض وتقاطع إشعاعات الهاتف المحمول هذا الاتصال، ويحدث هذا لأن موجات أجسامنا عشوائية، في حين أن جميع الإشعاعات التي يصنعها الإنسان نظامية ، ما يعطل الأداء الطبيعي ، وبالتالي يتعين على خلايانا العمل بجدية أكبر للتواصل.
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