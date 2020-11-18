أورام المخ أبرزها.. مخاطر قضاء ساعات طويلة على الهاتف المحمول

- يؤثر على نشاط الدماغ

- اضطراب النوم

قد يظل الأطفال مستيقظين حتى وقت متأخر في التحدث إلى الأصدقاء أو ممارسة الألعاب أو التنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي على مدار فترة من الوقت إلى الشعور بالتعب والأرق، حيث يشعر الأطفال بالنعاس الشديد بحيث لا يمكنهم التركيز على ما يتم تدريسه في المدرسة.



