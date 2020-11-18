أورام المخ أبرزها.. مخاطر قضاء ساعات طويلة على الهاتف المحمول

يستخدم الأطفال الهواتف الذكية لأغراض مختلفة على مدار اليوم، بينما يقضي آخرون وقتهم في لعب ألعاب لا حصر لها على الهاتف، ويؤدي الاستخدام المستمر والتعرض للهاتف المحمول لآثار ضارة على الطفل.
وكشفًا لما قدمه موقع "parenting" إليكم أبرز الأضرار التي يمكن أن يسببها الهاتف المحمول للطفل:
- الأورام
تشير بعض الدراسات إلى احتمال زيادة خطر الإصابة بالأورام بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون الهواتف المحمولة بشكل مفرط، هناك أدلة محدودة على أن الأورام ناتجة عن إشعاع الهاتف المحمول، ولذلك يجب التقليل من استخدام الهاتف للحفاظ على صحة الأطفال.
- يؤثر على نشاط الدماغ
تشير الدراسات إلى أن الدماغ البشري حساس للإشعاع الكهرومغناطيسي، وهناك حاجة لمزيد من الدراسات لإثبات أن الإشعاع يمكن أن يزعج نشاط الدماغ، نظرًا لأن الهواتف المحمولة تعمل بشكل أساسي على الموجات الكهرومغناطيسية لجميع أشكال الاتصال، حتى الداخلية، وللدماغ نبضاته الكهربائية الخاصة، حيث يتم إجراء الاتصال في الشبكة العصبية، فقد يؤثر ذلك على الدماغ.
- اضطراب النوم
قد يظل الأطفال مستيقظين حتى وقت متأخر في التحدث إلى الأصدقاء أو ممارسة الألعاب أو التنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي على مدار فترة من الوقت إلى الشعور بالتعب والأرق، حيث يشعر الأطفال بالنعاس الشديد بحيث لا يمكنهم التركيز على ما يتم تدريسه في المدرسة.