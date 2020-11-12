بسبب اسمها على الموبايل.. زوجة تنهار وتطلب الطلاق من زوجها

يعتبر الاسم جزءًا كبيرًا من هوية الكثير منا، بينما يفضل الآخرون الألقاب وأسماء الدلع، ولكن بالنسبة لزوجة كان الأمر بمثابة مصيبة كبرى أن تكتشف أن زوجها أطلق عليها لقبا قاسيا يتداوله مع أصدقائه.









وتجري هذه الزوجة الآن إجراءات الطلاق من زوجها، فقد أصيبت بالحزن بعد اكتشافها اللقب السري الذي أطلقه زوجها عليها أمام رفاقه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









واكتشفت لأول مرة أن زوجها ورفاقه لديهم لقب "حقير" بعد استعارة هاتفه الأسبوع الماضي، وأثناء استخدامها ظهر إشعار في الجزء العلوي من الشاشة من أحد زملائه، نصها: "هل ما زلت أنت وST تريدان القيام بخطط الهالوين"، رفض زوجها في البداية إخبارها، بعد أن أصبح مرتبكًا للغاية، والإصرار على أنها "سوبر رائع"، ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك.









فقد كشفت صديقة الزوج لزوجته أن كلمة "ST" تعني "النقانق" بعد أن رفض زوجها إخبارها، وكشفت أن زوجها أطلق هذا اللقب بسبب عيب في شكل جسدها.







