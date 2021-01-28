دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تسبب ضررا للصحة العقلية للمراهقين

توصل تقرير جديد إلى أن الصحة العقلية للمراهقين تتضرر بسبب الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي.





قال بحث من معهد سياسة التعليم و The Prince's Trust إن الرفاهية واحترام الذات متشابهان في جميع الأطفال في سن المدرسة الابتدائية.





ووجدت الدراسة وفقا لموقع bbc أن رفاهية الأولاد والبنات تتأثر في سن 14 ، لكن الصحة العقلية للفتيات تنخفض أكثر بعد ذلك.





وقالت الدراسة إن عدم ممارسة الرياضة عامل آخر يساهم في تفاقم الوباء.





وحسب البحث، فإن واحدة من كل ثلاث فتيات كانت غير سعيدة بمظهرها الشخصي في سن الرابعة عشرة ، مقارنة بواحدة من كل سبع في نهاية المرحلة الابتدائية.





وارتفع عدد الشباب المصابين بمرض عقلي محتمل إلى واحد من كل ستة ، من واحد من كل تسعة في عام 2017، و كان الأولاد في المجموعة الدنيا في المدرسة الابتدائية أقل تقديرًا لذاتهم عند 14 عامًا مقارنة بأقرانهم.





وقال التقرير إن رفاهية كلا الجنسين تراجعت خلال فترة المراهقة، حيث عانت الفتيات من تدهور أكبر.





ومع ذلك ، فقد أدركت أن احترام الفتيات لذاتهن ورفاههن يستقر عند انتقالهن إلى سن المراهقة المتأخرة ، بينما يستمر في الانخفاض بالنسبة للبنين.





ارتبط الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي بالرفاهية السلبية واحترام الذات ، بغض النظر عن الحالة العقلية للشباب ، مع زيادة عدد الفتيات اللائي يعانين من مشاعر الاكتئاب واليأس.





قالت الدكتورة إيمي أوربن، الزميلة البحثية في كلية إيمانويل بجامعة كامبريدج ، عن البحث: "أولئك الذين يشعرون بالسوء قد يلجأون إلى وسائل التواصل الاجتماعي









يستخدم البحث بيانات من 5000 شاب في إنجلترا من دراسة الألفية، كما تم إجراء مجموعات تركيز في نوفمبر لفحص تأثير جائحة الفيروس التاجي على هذه الأعمار.





ووجدت الدراسة أن دخل الأسرة وممارسة الرياضة وسوء صحة الأم ساهمت أيضًا في الحالة العقلية للشباب.





وقال التقرير إن التمارين المنتظمة كان لها تأثير إيجابي على كلا الجنسين.