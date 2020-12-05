تؤثر على الصحة العقلية| دراسة تطالب بتقليل فترة العزل المنزلي عن 14 يوما

أثبتت دراسات أن العزلة المطولة والعزلة الاجتماعية عن المجتمع لفترة طويلة لها آثار عميقة على الصحة العقلية للشخص أيضًا.





ووصف بعض الخبراء وعلماء الأوبئة هذا الانعزال لمدة 14 يومًا بسبب كورونا انه مبالغ فيه ، ما يشير إلى أن الشخص لا يحتاج إلى الحجر الصحي لفترة طويلة، بعد إصابته بفيروس كورونا.









وطالب تقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من أحدث إجراءاته ضد COVID-19، بتقصير فترة العزل للأشخاص المصابين إلى 7-10 أيام ، أو أقصر ، مع تقرير اختبار سلبي ، حيث يعتقد المسؤولون أنها ستساعد المزيد من الأشخاص على التعامل مع هذا المرض بجدية، وتم بالفعل تقديم إرشادات مماثلة في ألمانيا وفرنسا ، حيث تتراوح فترة العزل للأشخاص المصابين بـ COVID بين 5-7 أيام كحد أقصى.





ووفقا لموقع "timesofindia"، يساعد العزل والحجر الصحي على الحد من انتشار المرض ويضمن عدم نقل الناقل له إلى الآخرين، كما أنه يضمن حصر عمر الفيروس المعدي.





وتم التكهن في وقت سابق بأن COVID-19 يمكن أن يستمر في نشر الفيروس لمدة تصل إلى أسبوعين.





وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن عمر الفيروس قد يكون قصيرا.









وأشارت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Lancet Microbe إلى أنه لا يمكن عزل أي فيروس حي والعيش بعد اليوم التاسع من الأعراض، حتى مع المرضى الذين يعانون من حمولات فيروسية عالية، مما يعني أن مريض كورونا COVID-19 قد لا يكون معديًا بعد تسعة أيام.





وقد لا تكون فترة الحجر الصحي المطولة مناسبة للجميع. تمامًا مثل بعض الأشخاص الذين يميلون إلى زيادة خطر الإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19 الشديد ، فإن نسبة صغيرة فقط من الأشخاص يميلون إلى التعرض لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي COVID-19 وعدوى الصدر الشديدة ، مما يعني أنه سيكون لديهم حمولة فيروسية أعلى في الجسم ، لفترات أطول ويميل إلى نقله أيضًا.





وقد لا يستفيد الأشخاص المصابون بعدوى خفيفة ، والذين يميلون إلى التعافي في غضون أسبوع من العزلة لأسابيع طويلة.



