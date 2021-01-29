هل يصح تناول مسكن للألم بعد تلقي لقاح كورونا؟

يمكن أن تكون مسكنات الألم مفيدة إذا كانت الآثار اللاحقة للقاح تؤثر عليك بشدة ، أو كنت أكثر حساسية للألم.

على الرغم من أن اللقاح غير سار إلى حد ما ، إلا أنه يعمل عن طريق توليد استجابة مناعية في الجسم ضد مسببات الأمراض، ينتج عن ذلك بعض الآثار الجانبية ، والتي غالبًا ما تحاكي العدوى نفسها.









بعض الآثار الجانبية هي أيضًا علامة على تفاعل التهابي في الجسم ، ونادرًا ما تكون شديدة الخطورة في طبيعتها.





ومع ذلك ، يمكن أن تستمر ردود الفعل لمدة 2-3 أيام بعد حقن الشخص، وإليكم أبرز الأعراض :





-حمى منخفضة





-ألم عضلي





-دوخة





-صداع الراس





- قشعريرة وألم بالجسم