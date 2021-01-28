3 أشياء ينصح بها العلماء لرفع المناعة والابتعاد عن كورونا.. تعرف عليها

في حين أنه من الضروري ذكر معايير النظافة مثل غسل اليدين بشكل متكرر ، وارتداء قناع (تغطية أنفك وفمك) وتجنب لمس يدك أو فمك. هناك أيضًا طرق معينة لتحسين مناعتك وهو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة.

تحسين نظامك الغذائي