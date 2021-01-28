3 أشياء ينصح بها العلماء لرفع المناعة والابتعاد عن كورونا.. تعرف عليها

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد - 19 أو فيروس كورونا وباء عالمي، وبينما تتصارع البلدان مع الأخطار الوشيكة التي يشكلها هذا الفيروس على البشرية، هناك عدد قليل من التدابير الرئيسية التي يمكن للأفراد اتخاذها لمكافحة هذا الوباء.
في حين أنه من الضروري ذكر معايير النظافة مثل غسل اليدين بشكل متكرر ، وارتداء قناع (تغطية أنفك وفمك) وتجنب لمس يدك أو فمك. هناك أيضًا طرق معينة لتحسين مناعتك وهو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة.
ويمكن أن يؤدي Covid 19 إلى عدوى طفيفة ، بشرط أن يكون لديك مناعة قوية ولا تشارك في أنشطة مثل التدخين أو التدخين الإلكتروني، الفيبينج - vaping لمكافحة هجوم الفيروس، فيما يلي قائمة بالإجراءات التي يمكنك القيام بها لتحسين مناعتك.
تحسين نظامك الغذائي
يلعب الطعام الذي تتناوله جانبًا رئيسيًا في تحديد صحتك العامة ومناعتك، تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات ، حيث سيساعد ذلك في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم والضغط، سيساعد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات في إبطاء مرض السكري والتركيز على نظام غذائي غني بالبروتين للحفاظ على لياقتك البدنية، وتناول بانتظام الخضار والفواكه الغنية بالبيتا كاروتين وحمض الأسكوربيك والفيتامينات الأساسية الأخرى، بعض الأطعمة مثل الفطر والطماطم والفلفل والخضروات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ هي أيضًا خيارات جيدة لبناء المرونة في الجسم ضد العدوى.
لا تساوم على النوم
قيلولة بعد الظهر أفضل طريقة لمساعدة جسمك على بناء المناعة ؛ قلة النوم ستجعلك متعبة وتضعف نشاط عقلك، قلة النوم ستمنع الجسم من الراحة وهذا سيضعف وظائف الجسم الأخرى التي سيكون لها تأثير مباشر على مناعتك، قلة النوم تؤثر سلبًا على عمل لقاح الأنفلونزا.
المكملات الغذائية والأغذية المعززة للمناعة
في حين أن جميع النصائح المذكورة أعلاه ستساعد بالتأكيد ، فإن الحاجة إلى الساعة هي تعزيز سريع لنظام المناعة لديك للحفاظ على لياقته القتالية، إذا كنت قلقًا بشأن ما إذا كنت تحصل على الكمية المناسبة من العناصر الغذائية من نظامك الغذائي ، فاستشر طبيبك بشأن نظام مكملات لتعزيز نظام المناعة لديك، فيما يلي بعض المكملات الغذائية والأطعمة الخارقة الشائعة التي يمكن أن تساعد.
فيتامين سي
هذا الفيتامين الخاص هو مشارك حاسم في جيش المناعة، يساعد في منع نزلات البرد. يعمل كمضاد أكسدة قوي ويحمي من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي. بالنسبة للعدوى الشديدة ، بما في ذلك الإنتان ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، فقد ثبت أن العلاج بجرعة عالية من فيتامين سي الوريدي يحسن الأعراض بشكل ملحوظ لدى المرضى.
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