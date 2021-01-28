دراسة تكشف أعراضا مبكرة تدل على إصابتك بكورونا

بينما من المعروف أن الالتهابات الفيروسية تسبب أعراضًا في الفم واللسان،

ووجدت هذه الدراسة أيضًا أن حوالي 40 في المائة من المرضى يعانون من مشاكل جلدية في راحة أيديهم أو باطن أقدامهم، تضمنت هذه الأعراض الإحساس بالحرقان والاحمرار وتقشير الجلد والنتوءات الصغيرة، و

يعاني حوالي واحد من كل عشرة مرضى من طفح جلدي.

