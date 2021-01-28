دراسة تكشف أعراضا مبكرة تدل على إصابتك بكورونا

ما زال العلماء والباحثون حتى الآن يكتشفون الكثير حول فيروس كورونا، وفي ظل ذلك وجدت دراسة حديثة نشرت عبر موقع sciencealert، وأفادت الدراسة بوجود علامات مبكرة تنذرك للإصابة بـ فيروس كورونا.
وأظهر البحث أن اللسان المتورم قد يكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا، ووجد الباحثون أن واحدًا من كل أربعة مرضى بـ فيروس كورونا لاحظ تغيرات في لسانه، بما في ذلك التورم، والقروح، والنتوءات المرتفعة على سطح اللسان، والنتوءات والبقع المتغيرة اللون، كما أبلغت نسبة صغيرة من المرضى عن إحساس حارق في أفواههم.
بينما من المعروف أن الالتهابات الفيروسية تسبب أعراضًا في الفم واللسان، ووجدت هذه الدراسة أيضًا أن حوالي 40 في المائة من المرضى يعانون من مشاكل جلدية في راحة أيديهم أو باطن أقدامهم، تضمنت هذه الأعراض الإحساس بالحرقان والاحمرار وتقشير الجلد والنتوءات الصغيرة، ويعاني حوالي واحد من كل عشرة مرضى من طفح جلدي.
وجدت الأبحاث السابقة أيضًا أن عدوى الفيروس التاجي يمكن أن تؤثر على اليدين والقدمين والجلد، أبلغ أطباء الأمراض الجلدية عن مرضى يعانون من احمرار في أصابع القدم وتورمها وطفح جلدي مرتبط بـ COVID-19، أو الأشخاص الذين يعانون من أعراض لفترة طويلة، وذكرت أيضا الأمراض الجلدية، والتي قد تكون علامة على الالتهابات الناجمة عن الفيروس.