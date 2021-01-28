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أخبار البلد

بعد المسحة الخامسة.. وائل الإبراشي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:20 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
أعلن الإعلامي وائل الإبراشي تعافيه من فيروس كورونا بعد إجرائه المسحة الخامسة.

وجاء في صفحة وائل الإبراشي بـفيسبوك: "الحمد لله تعالى، بعد المسحة الخامسة.. تعافي الإعلامي وائل الإبراشي من كورونا". 

كان قد تواصل الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مع الإعلامي وائل الإبراشي، وأكد له أنه بصحة جيدة وفى انتظار عمل المسحة القادمة للتأكد من تعافيه من فيروس كورونا.

وأكد نقيب الإعلاميين، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه تواصل هاتفيًا منذ قليل مع الإعلامي وائل الإبراشي، وأكد له أنه بصحة جيدة، ويتابع حاليًا الأخبار من خلال التليفزيون، وأبلغه أن يطمئن جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه في انتظار عمل المسحة القادمة، وهو فى تحسن مستمر.

فيما أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، الذي يمكث به الإعلامي وائل الإبراشي، أن الحالة الصحية لـ"الإبراشى" في تحسن وتم إجراء فحص الإيكو للقلب تحت إشراف الدكتور أحمد طمارة، مشيرًا إلى أن الأمور تسير في تحسن مستمر وأنه في طريقه للشفاء.


وطمأنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، عبر موقع "فيس بوك"، الجمهور والمتابعين على حالته الصحية، مشيرة إلى أنه في حالة استقرار ويستجيب للتحسن، كما طالبت بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة.
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