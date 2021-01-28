عبد الهادي مصباح: انتشار فيروس كورونا سيتوقف بعد إنتاج دواء له.. فيديو

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن فيروس كورونا حتى الآن ليس له علاج وينتشر بشكل غير طبيعي وهذا الانتشار سيتم وقفه عند توفر دواء أو عن طريق تطعيم المواطنين باللقاح، مضيفًا أنه كان يتوقع توفير دواء لفيروس كورونا قبل اللقاح كما هو المعتاد مع الفيروسات الأخرى.
وأضاف "مصباح" خلال لقائه في برنامج "التاسعة "المذاع على القناة "الأولى المصرية": "دائما الدواء يسبق اللقاح في الإنتاج وشركات اللقاح عندما قامت بعمل لقاح ضد السرطان عند ظهوره قاموا بتطوير الـ rna الذي يعطي الأوامر للخلايا بإنتاج الأجسام المضادة ضد الفيروس وبعد ذلك يتم حقنة في المريض لينتج الأجسام المضادة التي تقي من الإصابة بالفيروس المعدي.
وأوضح "مصباح"، أن الأجسام المضادة تقوم بالدخول إلى الخلايا عن طريق ما يسمي بالمفتاح وهو الوسيلة لنقل الأجسام إلى المستقبلات البشرية مؤكدا بعد تلقي اللقاح يقوم الجهاز المناعي بعد ذلك بإنتاج بروتين يقوم بقفل المستقبلات التي يقوم بمهاجمتها الفيروس موضحا ان هذا ينطبق علي عمل لقاح كورونا أيضا.