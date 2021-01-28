عبد الهادي مصباح: انتشار فيروس كورونا سيتوقف بعد إنتاج دواء له.. فيديو

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن فيروس كورونا حتى الآن ليس له علاج وينتشر بشكل غير طبيعي وهذا الانتشار سيتم وقفه عند توفر دواء أو عن طريق تطعيم المواطنين باللقاح، مضيفًا أنه كان يتوقع توفير دواء لفيروس كورونا قبل اللقاح كما هو المعتاد مع الفيروسات الأخرى. حتىالآنأوالمواطنين





وأضاف "مصباح" خلال لقائه في برنامج "التاسعة "المذاع على القناة "الأولى المصرية": "دائما الدواء يسبق اللقاح في الإنتاج وشركات اللقاح عندما قامت بعمل لقاح ضد السرطان عند ظهوره قاموا بتطوير الـ rna الذي يعطي الأوامر للخلايا بإنتاج الأجسام المضادة ضد الفيروس وبعد ذلك يتم حقنة في المريض لينتج الأجسام المضادة التي تقي من الإصابة بالفيروس المعدي.



