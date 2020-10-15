عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا ..فيديو

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا اجتاحت أوروبا، وأكثر شراسة من الموجة الأولى، مؤكدا ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى نتجنب سيناريو ما يحدث في أوروبا حاليا .





وأضاف "عبد الهادي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تجربتي اللقاح في إنجلترا وأمريكا لعلاج كورونا تم إ يقافهما بسبب حدوث أضرار لدى بعض الأشخاص، والقانون هناك يؤكد أنه إذا حدثت مشكلة غير مسببة يجب إيقاف التجارب لمعرفة السبب.





وأوضح عبد الهادي ، أن هناك استهتارًا من المواطنين بالإجراءات الوقائية، لافتا إ لى أن الأسبوعين الأوليين من سبتمبر تزايد عدد إصابات . المواطنين بالإجراءات الوقائية،لىالأسبوعينإصابات





وتابع أن الأمور يجب أن تؤخذ بجدية مطالبا المواطنين بعدم التخلي عن التعليمات التي وضعتها وزارة الصحة إضافةً إلى ارتداء الكمامات وترك مسافات آمنة .