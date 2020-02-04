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عبد الهادي مصباح: وفاة 62 ألف شخص بسبب الإنفلونزا الموسمية العام الماضي ..فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:30 م
الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي مصباح
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ أمراض الحساسية والمناعة، إن كلمة وباء تعني أنه مرض معدٍ ينتقل من إنسان لآخر وأحيانا يكون هناك عامل وسيط لنقل المرض.

وأضاف الدكتور عبد الهادي مصباح، خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن لا داعى للقلق من فيروس الكورونا لأن نسبة الوفيات بذلك المرض قليلة جدا.

وتابع أستاذ أمراض الحساسية والمناعة، أن العام الماضي توفي ما يقارب من 62 ألف شخص بسبب الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح الدكتور عبد الهادي مصباح، أن الذين يموتون بسبب فيروس الكورونا تكون فى الأساس مناعتهم ضعيفة جدا وأجسادهم لم تستطيع مقاومة الفيروس وكبار السن.

وأشار إلى أن معظم الأوبئة التى ظهرت فى الـ 20 عاما الماضية قد يكون هناك تدخل بشري فى سبب تواجدهم ومصنوعة فى توقيتات معينة.

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