بعد المسحة الشرجية.. تعرف على أغرب طرق اكتشاف فيروس كورونا

منذ بداية الوباء ، وانتشار فيروس كورونا حول العالم، بدأت الصين في التحري والتقدم لعمل العديد من الأبحاث والدراسات لاكتشاف الفيروس عن قرب، والتعرف عليه بشكل أسرع.





ومع استمرار البحث والتقدم، وظهور الحالات بشكل كبير ، وافقت الحكومة الصينية على توسيع استخدام اختبار المسحة الشرجية، و جربت الصين إجراء الاختبار في مجموعات صغيرة ، ونشرت النتائج في المجلات البحثية، نشرت مجموعة من الباحثين الصينيين دراسة في مجلة Future Microbiology تفيد بأنه بالنسبة لبعض مرضى فيروس كورونا المتعافين ، لا تزال عينات المسحات الشرجية إيجابية بعد أن أثبتت نتائج سلبية من خلال مسحات الحلق، مما يظهر دقة المسحة الشرجية.





ونشر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية، الطريقة الأولى التي كانوا يقومون بها لاكتشاف كورونا، وكانت عن طريق أخذ عينة من البراز من المرضى ، ولكن لم تكن الطريقة مناسبة للجميع في نفس الوقت، فقاموا بعمل مسحة الشرج لتصبح أكثر دقة وأسرع من الطريقة الأولى.



