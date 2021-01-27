أمل جديد.. علماء يتوصلون لنبات يعالج فيروس كورونا

التطعيمات ضد فيروس كورونا هي طريقة للخروج من الوباء والوقاية منه، أما عن العلاج نفسها فيستكشف الباحثون حاليًا علاجات "كوفيد- 19"، حيث يقوم الباحثون في مؤسسة التابعة الصحة العامة البريطانية وجامعة مستشفيات "إيست كينت" بالبحث عما إذا كان اليبلسان الأسود يمكن أن يقلل من شدة ومدة أعراض فيروس كورونا.









وتتم الآن التجربة السريرية لاستكشاف دور البيلسان الأسود في علاج أعراض فيروس كورونا وتطورها وتقليلها، وبدأت الدراسة في يناير 2021، حيث يأمل فريق البحث في تجنيد أكثر من 200 مريض مصاب بفيروس كوفيد-19، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.









وعلقت مديرة البحث والابتكار "جيسيكا إيفانز"، والمشاركة في الإشراف على التجربة السريرية: "نحن جميعًا متحمسون جدًا لأننا حصلنا على الموافقة لبدء هذه التجربة، والتي قد يكون لها آثار ضخمة على علاج فيروس كورونا".









وأضافت: "تستند فرضية الدراسة على الآثار المفيدة للبيلسان الأسود على مرضى الإنفلونزا.. أولئك الذين يعانون من الإنفلونزا، الذين تناولوا البيلسان الأسود، أظهروا تحسنًا ملحوظًا في أعراضهم في غضون يومين".









بالنسبة لأولئك الذين لم يتناولوا البيلسان الأسود، استمرت أعراض الإنفلونزا لديهم لمدة ستة أيام، وأضاف إيفانز: "سنختبر ما إذا كانت هناك تأثيرات مماثلة لدى الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 ويعانون من الأعراض".









أوضحت إيفانز أن فريقها أراد "معرفة ما إذا كان يمكن تقليل شدة العدوى وطولها ستستخدم التجربة السريرية البيلسان والأدوية الوهمية، وأكدت الصيدلانية "سمية باتل" أن نبات البلسان يستخدم كنبات طبي لعدة قرون.