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مرأة

لهذا السبب لا تظهر أعراض فيروس كورونا على الأطفال.. تفاصيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:29 م
لهذا السبب لا تظهر
لهذا السبب لا تظهر أعراض فيروس كورونا على الأطفال
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آية التيجي
كشفت الدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة الأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، أن الأطفال الصغار الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 كانوا يعانون من أعراض خفيفة مقارنة مع البالغين وكبار السن.


وأوضحت كيركوف، أن معظم البالغين المصابين بفيروس كورونا تعرضوا لأعراض تتراوح ما بين مشكلات في الجهاز التنفسي أو الشعور بتوعك قليل، ثم يعانون من ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما يصابون بالسعال أو التهاب الحلق أو العطس.




وقالت كيركوف، إن بعض الأعراض الأخري والتي ظهرت على البالغين بفيروس كورونا، كانت في الجهاز الهضمي مع فقدان البعض حاسة الشم وحاسة التذوق، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل البريطانية.


وأكدت أن أعراض فيروس كورونا عند الأطفال، والتي ظهرت عليهم كانت جميعها معوية مثل الإسهال أو القيء، وفي الغالب معظم الأطفال الذين تثبت إصابتهم بالعدوى لم تظهر عليهم أى أعراض على الإطلاق.


وأضافت كيركوف، أن السبب في ظهور أعراض فيروس كورونا على الأطفال مؤخرا ان أعراض الفيروس تبدو متشابهة لفيروسات كورونا الأخرى المنتشرة؛ حيث لوحظ ان هناك زيادة في قابلية الانتقال عبر جميع الفئات العمرية، بما يشمل زيادة انتشار العدوى بين الأطفال الأصغر سنًا.


وأشارت إلى أن الطريقة التي ينتقل بها السلالات المتحورة من فيروس كورونا لا تميل لهذه المتغيرات، الأمر الذي يؤدي إصابة أكثر حدة في أي فئة عمرية، وبالرغم  من ذلك لا توجد دراسة حتى الآن تؤكد أن الفيروس يستهدف الأطفال الصغار على وجه التحديد، مما يعني أنه لا يصيب الأطفال أكثر مما كان معتادًا أو مما هو مُحتمل حدوثه من فيروسات أخرى تنتشر في المنطقة.
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