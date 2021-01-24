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أستاذ كبد: الشاي والبصل الأخضر والتفاح أفضل وقاية من فيروس كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 02:38 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، عن وصفات طبيعية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر": "ثبت علميا أن زيت الكافور والقرفة، وبخار القرفة يطهر المكان من فيروس كورونا، بحيث يتم وضعة بطريقة معينة، كما أنها تزود المناعة، وهذا منشور فى أبحاث علمية كبرى.

وأشار إلى  أن البصل الأخضر والشاى الأخضر، والتفاح الأخضر يقى من كورونا ويساعد فى الشفاء السريع، وكذلك الجنزبيل والجنسل الهندى، موضحا أنه تم تجربة الشاى الأخضر وكان له نتيجة مع أحد المرضى المصابين بكورونا، مؤكدا أن الشاى الأخضرى أقوى 37 مرة من الشاى الأسود لتقوية المناعة.

وأوضح أن العرقسوس مقوى للمناعة، وأن جميع العقارات والعقاقير مستخلصة من الأعشاب، والأعشاب هذه تساعد فى تقليل أعراض كورونا، وجميع هذا الكلام مثبت علميا، وحتى هذه اللحظة لا يوجد علاج فعال لعلاج كورونا، ولكن هناك عوامل مساعدة لتقوية المناعة وتقليل الأعراض للمصاب بفيروس كورونا.
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