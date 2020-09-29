كورونا والأطفال.. مفاجآت جديدة تقلب الموازين بشأن كوفيد -19

مع بداية الموسم الدراسي في ظل أوضاع فيروس كورونا المستجد ، لا يشعر الآباء سوى بالخوف الشديد على اطفالهم من أن تلحق بأجسادهم أيادي الفيروس القاتل "كوفيد - 19"، ولكن دراسة جديدة حطمت تلك المخاوف تمامًا.





وأظهر تحليل أجراه رئيس الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل، أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 44٪ مقارنة بالبالغين، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".





وتشير الدلائل الأولية إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 إلى 14 عامًا أقل عرضة للإصابة بالفيروس مقارنة بالبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا.





وأوضحت: هم أيضًا أكثر عرضة أن يصابوا بالفيروس بدون أعراض ، مما يعني أن لديهم أعراض قليلة جدًا إن وجدت، ولكن لم تظهر البيانات ما إذا كان الأطفال أكثر أو أقل عرضة لنقل الفيروس إلى أشخاص آخرين.





وفحص التحليل ، بقيادة "راسل فاينر" 32 دراسة على 41.640 طفلًا ومراهقًا و 268.945 بالغًا، كما شمل ذلك دراسات تتبع المخالطين، ودراسات فحص السكان من بلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والهند.



