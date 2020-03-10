حقيقة صادمة.. فيروس كورونا يسبب الوفاة للرجال دون النساء والأطفال

تفشى فيروس كورونا في العالم دون أن يفرق بين رجل أو مرأة، حيث تعيش البشرية أسوأ فصل من الفصول الحياتية بسبب هذا الفيروس القاتل، ولكن على الرغم من إصابة عدد هائل منهم با لفيروس؛ إلا أن النساء والأطفال أقل عرضة للوفاة ، بينما نسبة وفاة الرجال هي الأعلى.





ووجدت دراسة صينية أن 2.4 في المائة من 44672 شخصًا مصابين بفيروس كورونا قد ماتوا، وأوضحت أن عدد الرجال والنساء الذين يصابون بالمرض هي نفسها تقريبا، لكن من المرجح أن يصاب الرجال بمثل هذه الحالة الخطيرة من Covid-19 بحيث يصابون بالمرض ويموتون في النهاية، بحسب ما نشرته صيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.





وتغطي الدراسة أواخر عام 2019 عندما تم اكتشاف الفيروس لأول مرة حتى 11 فبراير 2020، والتي وجدت أن معدل الوفيات بلغ 2.8 في المائة للرجال مقابل 1.7 في المائة للنساء، في حين أن الخبراء ليسوا متأكدين تمامًا من أسباب هذا التناقض ، فإن البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجليا قد قال ذلك لبي بي سي:





ومن المرجح أن تعاني النساء من أمراض المناعة الذاتية ، وهناك أدلة جيدة على أن النساء ينتجن أجسامًا مضادة أفضل للقاحات ضد الأنفلونزا.





وعلى عكس الأنفلونزا العادية ، لا يبدو أن الفيروس التاجي يحفز جهاز المناعة لدى الأطفال على الإفراط في الحدوث بحيث لا يتعرضون للخطر مثل كبار السن، وقال الأستاذ ناتالي مكديرموت من جامعة كينجز كوليدج في لندن:"يجب أن يكون هناك شيء يفعله هذا الفيروس وهو لا يحفز بسهولة الجهاز المناعي عند الأطفال ، ولكن ما هو غير واضح."