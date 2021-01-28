احذرى هذه العادة تصيبك بمضاعفات فيروس كورونا





على الجانب الآخر أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية للحساسية والمناعه أن التدخين يزيد من فرص الإصابة بباقة من الأمراض المزمنة، ما أن الكورونا تنهك ذوى الأمراض المزمنة خاصة المهملة مثل

- الربو الشعبى

فيروس كورونا،

أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعه أن النيكوتين يحفز مستقبلاتمما يسهل دخول الفيروس الخلايا التنفسية كما أن التدخين يزيد من التطور المتزايد لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وهى من مضاعفات مرضى فيروس كورونا







لفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعه إلى أن المدخنات اللاتى يعانين من فيروس كورونا COVID-19 أكثر عرضة للمضاعفات والوفيات.





كما يقلل التدخين من قدرة الحويصلات الرئوية على امتصاص الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون،ويزيد من تراكم المخاط والبلغم، ما يؤدي إلى سعال مؤلم وصعوبات في التنفس ويزيد التدخين فى الوقت نفسه من فرص حدوث التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.



موانع كثيرة للتدخين أثناء الحمل، فهو يتسبب فى ضيق الأوعية الدموية فى المشيمة، ويقلل من تدفق الدم للجنين، ويجعل الهيموجلوبين غير قادر على حمل الأكسيجين.- أمراض القلب- السكرى- قلة المناعة- الانسداد الرئوي المزمن- السكتة الدماغية