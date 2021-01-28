ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذرى هذه العادة تصيبك بمضاعفات فيروس كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 05:00 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
موانع كثيرة للتدخين أثناء الحمل، فهو يتسبب فى  ضيق الأوعية الدموية فى المشيمة، ويقلل من تدفق الدم للجنين، ويجعل الهيموجلوبين غير قادر على حمل الأكسيجين.

على الجانب الآخر أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية للحساسية والمناعه أن التدخين يزيد من فرص الإصابة بباقة من الأمراض المزمنة، ما أن الكورونا تنهك ذوى الأمراض المزمنة خاصة المهملة مثل
-    أمراض القلب
-    السكرى
-    قلة المناعة
-   الانسداد الرئوي المزمن
-    السكتة الدماغية
-    الربو الشعبى
أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعه أن النيكوتين  يحفز مستقبلات فيروس كورونا،  مما يسهل دخول الفيروس الخلايا التنفسية كما أن  التدخين يزيد من التطور المتزايد لمتلازمة  الضائقة التنفسية الحادة، وهى من مضاعفات مرضى فيروس كورونا

لفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعه إلى أن  المدخنات اللاتى يعانين من فيروس كورونا  COVID-19  أكثر عرضة للمضاعفات والوفيات.

كما يقلل التدخين من قدرة الحويصلات الرئوية على امتصاص الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون،ويزيد من تراكم المخاط والبلغم، ما يؤدي إلى سعال مؤلم وصعوبات في التنفس ويزيد  التدخين فى الوقت نفسه من فرص حدوث التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجدى بدران: الإصابة الدوبل بالإنفلونزا وفيروس كورونا خطر كبير

خبير: التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا زاد من معاناة العزلة للمسنين

ثقافة الوقاية من الحساسية تقل معدلاتها ونفقات علاجها

خبر سيىء للمتعافين.. مجدي بدران: المناعة من عدوى كورونا قصيرة الأمد أو معدومة

بعد الإعلان عن استهلاك المصريين لـ 4 مليارات علبة سجائر سنويًا.. برلمانيون: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة حال الإصابة بكورونا .. وأزمة تفشي الفيروس فرصة للإقلاع عن الظاهرة

خبير مناعة: المرأة التي تنجب أكثر من 3 مرات أكثر عرضة للإصابة بكورونا

ترشيحاتنا

بديل علي معلول.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع مدافع النادي الأهلي

بفستان جذاب ومجوهرات لافتة.. شاهد أحلام الشمسي في أحدث ظهور

الحزب الجمهوري يوجه صدمة إلى ترامب بسبب انتخابات 2024

فى أول تعليق.. الفنان ياسر فرج ينعي زوجته برسالة مؤثرة

تامر شلتوت ينعى والده بكلمات مؤثرة

موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يحتفل بأغنية «إنساي».. وائل الإبراشي يتعافى من كورونا.. وفاة حماة أحمد مرتضى منصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الناري.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار على إنستجرام

في يومه العالمي.. 5 معلومات لا تعرفها عن مرض الجذام

بفستان جذاب ومجوهرات لافتة.. شاهد أحلام الشمسي في أحدث ظهور