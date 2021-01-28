3 أسباب.. هاني الناظر يكشف سر تراجع إصابات كورونا في مصر





وتابع الناظر استشاري الأمراض الجلدية، أن الحقيقة أن هذا التراجع التدريجي في الحالات الجديدة له ثلاثة أسباب:





أولًا: القرار الحكيم بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس.

ثانيا: الإجراءات التي اتخذت بالتشديد على ارتداء الكمامة في وسائل النقل والأماكن العامة ومنع التجمعات مع زيادة الوعي عند الناس.

ثالثا: موجة الدفء غير العادية التي انعم الله علينا بها مع بداية الأسبوع أول من يناير.









وأضاف الناظر، لدي شعور كبير بالتفاؤل بأن يستمر معدل الإصابات الجديدة في التناقص الفترة القادمة خاصة مع الاستمرار في تعليق الدراسة والذي يأتي مع إجازة نصف العام، وأيضا مع استمرار التشديد على الإجراءات الاحترازية وأولها الكمامة بالإضافة إلى حلول موجة جديدة من دفء الجو الملحوظ الأسبوع القادم. بأنالإصاباتيأتيالأسبوع