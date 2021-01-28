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مرأة

من 31 يناير حتى 10 فبراير.. هاني الناظر يحذر من هذا الأمر

الخميس 28/يناير/2021 - 02:00 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاجر هانئ
حذّر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، من تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة بهدف الحفاظ على الصحة بالأخص مع انتشار فيروس كورونا.

قال هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك: "رغم أن الجو مائل للبرودة غدا الخميس والجمعة إلا أنه من خلال متابعتي لخرائط الطقس العالمية التي تنشرها الأقمار الصناعية فانه من المتوقع بإذن الله اعتبارا من يوم الاحد القادم ٣١ يناير ان يحدث ارتفاع ملحوظ  في درجات الحرارة فتصل نهارًا لأكثر من٢٥ درجة مئوية على القاهرة  وبعض المناطق ومتوقع ان يستمر هذا الدفء غير العادي حتي يوم ١٠ فبراير على الأقل".

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تابع: "طبعا نعمة كبيرة من عند ربنا في حربنا ضد ڤيروس كورونا اللعين لكن اسمحوا لي في نفس الوقت ان احذر حضراتكم صغارا وكبارا وبشدة من تخفيف الملابس ففصل الشتاء ينتهي جغرافيا يوم ٢٠ مارس … أكرر مرة أخرى أرجوكم لا تخففوا الملابس الاسبوع المقبل حفاظا علي صحتكم الغالية خاصة في مثل هذه الظروف".
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