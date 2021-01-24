بعد انتشار نصائح على فيس بوك.. هاني الناظر يحذر من تناول دواء لعلاج الجرب للوقاية من كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، إنه قد انتشرت بشكل كبير علي صفحات السوشيال ميديا نصيحة تدعو الأصحاء غير المصابين بكورونا لتناول دواء شهير يستخدم في علاج مرض الجرب وأمراض أخري طفيلية، وذلك بهدف الوقاية من الإصابة بكورونا.
وأشار الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إلي أن هناك دراسات لازالت تجري حول هذا الموضوع ولا يوجد نتائج قطعية تؤكد صحة هذه الفرضية حتي الآن ولهذا لا يجب الإقدام علي هذه الخطوة خوفا من آثاره الجانبية.
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تابع: ولا ينصح للأصحاء غير المصابين بكورونا بتناول هذا الدواء كوسيلة للوقاية من الإصابة بالفيروس، طالما أن ذلك لم يعتمد رسميا من الجهات الصحية العالمية وأفضل شيء علميا حتي الآن يمثل الوقاية من كورونا الالتزام الجاد بارتداء الكمامة والتباعد ونظافة اليدين.