بعد انتشار نصائح على فيس بوك.. هاني الناظر يحذر من تناول دواء لعلاج الجرب للوقاية من كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، إنه قدالأصحاء

لتناول دواء شهير يستخدم في علاج مرض الجرب وأمراض أخري طفيلية، وذلك بهدف الوقاية من الإصابة بكورونا.

وأشار الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل

الفيسبوك، إلي أن هناك دراسات لازالت تجري حول هذا الموضوع ولا يوجد نتائج قطعية تؤكد صحة هذه الفرضية حتي

ولهذا لا يجب الإقدام علي هذه الخطوة خوفا من

الجانبية.