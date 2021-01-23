غير الكمامة.. هاني الناظر يكشف عن نصيحة جديدة لمنع انتشار كورونا

ينصح الأطباء والعلماء منذ تفشي فيروس كورونا، بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالأخص عند التواجد في الأماكن المزدحمة لمنع انتشار فيروس كورونا









وفي هذا السياق، كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن نصيحة جديدة تساعد في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.









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وقال الناظر في منشوره: "برجاء الانتباه لنقطة في غاية الأهمية في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا بخلاف الكمامة والإجراءات الاحترازية، ألا وهي الحرص على التهوية الجيدة جدا".









وأضاف: "يمكنك التهوية من خلال فتح النوافد في الأماكن التي تضم شخصين فأكثر مثل المواصلات والمحلات والمكاتب وغيرها فالهواء المتجدد يساعد على التخلص من اي قطرات رذاذ تحمل الفيروس".



