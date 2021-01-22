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طفح يشبه الجدري المائي.. دراسة تحذر من علامات جديدة لـ فيروس كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:01 ص
دراسة تحذر من علامات
دراسة تحذر من علامات جديدة لـ فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
تشمل أعراض مرض كوفيد 19 عادة ارتفاع في درجة الحرارة وسعال وفقدان حاسة التذوق والشم، لكن العلماء حذروا الآن من أن بعض علامات العدوى يمكن أن تظهر على جلدك.

كشف العلماء أنه قد تكون هناك بعض العلامات التحذيرية لـ عدوى فيروس كورونا على جلدك.

يمكن أن يكون سبب الطفح الجلدي وجفاف الشفاه وما يسمى بـ "أصابع كوفيد" فيروس كورونا، وفقًا للجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية وتطبيق ZOE Covid Symptom Study.

وقالت فيرونيك باتاي، استشارية الأمراض الجلدية: "تُظهر أبحاثنا أن الطفح الجلدي يمكن أن يكون أكثر تنبؤًا بـ COVID-19 من الحمى والسعال، خاصة عند الأطفال.


وتابع، وجدنا أن طفح جلدي واحد من بين كل ستة أطفال دون أي أعراض  رئيسية أخرى بالنسبة لمعظم الأطفال ، تستمر الطفح الجلدي COVID-19 لبضعة أسابيع وتختفي في النهاية، وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية الموصوفة إذا كان الطفح الجلدي شديد الحكة."

ووفقا لموقع "express"، إن بعض مرضى Covid أبلغوا عن ظهور طفح جلدي من نوع خلية النحل على جلدهم.

كان هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الطفح الجلدي المرتبط بـ Covid ، ويمكن أن يسبب حكة شديدة، وتظهر على شكل خلايا أو شرى بارزة مفاجئة على الجلد ، وقد تأتي وتختفي على مدار ساعات.

وأصيب آخرون بطفح جلدي يشبه جدري الماء ، والذي قد يبدو وكأنه "حرارة شائكة".

وحذرت من أن شفتيك قد تتألم إذا أصبت بفيروس كورونا.

وأبلغ بعض المرضى عن شفاه جافة ومتقشرة بشكل غير عادي، على الرغم من أنها تتطور عادة في نهاية العدوى، قد يحدث التقرح أيضًا داخل الفم نتيجة جفاف الشفاه.

يتطور النوع الأكثر تحديدًا من الطفح الجلدي لمرضى كوفيد على أصابع اليدين والقدمين، غالبًا ما يُعرف الطفح الجلدي باسم تورم الأصابع ، وكان نادرًا نسبيًا قبل جائحة فيروس كورونا.

كما أنه يسبب نتوءات حمراء أرجوانية على أصابع اليدين أو القدمين ، ويمكن أن تكون مؤلمة للغاية.

وقد تتقشر الطبقة العليا من الجلد نتيجة للطفح الجلدي ، على الرغم من أنها لا تسبب الحكة عادةً.
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