طفح يشبه الجدري المائي.. دراسة تحذر من علامات جديدة لـ فيروس كورونا

كشف العلماء أنه قد تكون هناك بعض العلامات التحذيرية لـ عدوى فيروس كورونا على جلدك.





يمكن أن يكون سبب الطفح الجلدي وجفاف الشفاه وما يسمى بـ "أصابع كوفيد" فيروس كورونا ، وفقًا للجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية وتطبيق ZOE Covid Symptom Study.





وقالت فيرونيك باتاي، استشارية الأمراض الجلدية: "تُظهر أبحاثنا أن الطفح الجلدي يمكن أن يكون أكثر تنبؤًا بـ COVID-19 من الحمى والسعال، خاصة عند الأطفال.









وتابع، وجدنا أن طفح جلدي واحد من بين كل ستة أطفال دون أي أعراض رئيسية أخرى بالنسبة لمعظم الأطفال ، تستمر الطفح الجلدي COVID-19 لبضعة أسابيع وتختفي في النهاية، وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية الموصوفة إذا كان الطفح الجلدي شديد الحكة."