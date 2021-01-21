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مستشار الرئيس للصحية: دراسة إصابة المتعافين من كورونا بعد 140 يوما تحتاج بحثا

الخميس 21/يناير/2021 - 07:51 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، تعليقا على دراسة تقول إن الشخص المتعافى من كورونا من الممكن أن يصاب مرة ثانية بعد 140 يومًا، وقال إنه لا يعلم تفاصيل هذه الدراسة ولكن من الممكن أن يبحث عنها ويدرسها.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر الأصل " المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أنه لا توجد لدينا حالة كورونا تخرج من المستشفى إلا وتعافت بصورة كاملة.

ولفت إلى أن أعراض كورونا تختلف من شخص لـآخر، ولكن على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا سواء بما يخص التباعد وارتداء الكمامة.

وأشار إلى أن مصر تتفاوض على جميع اللقاحات حتى يكون هناك كميات كبير من اللقاحات للمواطنين، لافتا إلى أن كل دولة تنتج اللقاح تعطى للدول نسبة ولا تستطيع الشركات المنتجة توفير اللقاح للعالم.

وأوضح أن هيئة الدواء فى مصر اعتمدت اللقاح الصيني، ولقاح أكسفورد على الطريق.
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