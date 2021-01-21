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محافظات

شفاء 12 مصابا بفيروس كورونا في شمال سيناء ووفاة حالتين

الخميس 21/يناير/2021 - 06:57 م
شفاء12حالة من فيروس
شفاء12حالة من فيروس كورونا في شمال سيناء ووفاة حالتين
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احمد صالح

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس ، في بيان رسمي،  إصابة حالتين بفيروس كورونا المستجد  وتماثل 12 حالة مصابة بفيروس كورونا للشفاء.


وأفاد بيان المديرية، بأن عدد الإصابات التي تم عزلها بمستشفيات العزل "العريش العام، وبئر العبد المركزي النموذجي، والشيخ زويد المركزي" شمال سيناء 11 حالة، و111 حالة عزل منزلي.


وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء إلى وفاة حالتين ليصبح اجمالي عدد الوفيات  87 حالة منذ اليوم الأول لتفشي جائحة كورونا على مستوى المحافظة.


وناشدت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة؛ للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وتم دعم مستشفى بئر العبد النموذجي محافظة شمال سيناء،  بخزان أكسجين استجابة لطلب أهالي بئر العبد من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال زيارتها مؤخرا إلى شمال سيناء، يأتي ذلك في إطار  اهتمام الدولة بدعم  القطاع الطبي بشمال سيناء، من اجل تقديم أفضل خدمة للمرضى بمحافظة شمال سيناء، حيث وصل إلى  مستشفى بئر العبد المركزي النموذجي ، محافظة شمال سيناء ، خزان أكسجين سعة 10800 لتر لمواجهة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد .


وأكد الدكتور تامر حمدي ، مدير مستشفى بئر العبد  المركزي النموذجي  ، أنه تم تركيب خزان الأكسجين ، بواسطة فريق فني  استعدادا لدخول الى الخدمة خلال الساعات المقبلة.

وقال الدكتور طارق  محمد كامل شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد الأسره.


وأكدت مديرية الصحة بشمال سيناء ( ادارة التثقيف والاعلام الصحي ) على تكثيف التوعية بكورونا والتشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية فى مواجهة مخاطر الموجة الثانية لكورونا.

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