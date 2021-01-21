اتكلم قليل.. دراسة تؤكد انتقال فيروس كورونا أثناء التحدث

تشير الأدلة على الأمر أيضًا إلى سبب انتشار COVID-19 بسهولة في الداخل أكثر من انتشاره في الهواء الطلق.

تشير الأدلة على الأمر أيضًا إلى سبب انتشار COVID-19 بسهولة في الداخل أكثر من انتشاره في الهواء الطلق.

وهناك فرق بين نوع القطرات المعدية التي تتولد عندما يتحدث الشخص أو يسعل، فالحديث أو التنفس ينتج عنه الكثير من القطرات صغيرة الحجم التي يمكن أن تنتقل لفترة أطول، وتكون أكثر عدوى مما يجعل التحدث والكلام نشاطًا أكثر خطورة من السعال.

يمكن أن تشكل القطرات الصغيرة أيضًا خطرًا أكبر للانتقال غير المباشر، ويمكن أيضًا للقطرات ذات الأحجام الدقيقة، مثل تلك الناتجة عن التحدث أو التنفس، أن تسافر لمسافات أطول عبر انتقال الهباء الجوي، وهو ما تم إثباته في دراسات سابقة أيضًا، لقد فك الخبراء الآن أن الأمر لا يستغرق سوى ثوانٍ لكي تنتقل القطرات لمسافة أطول من مترين.





قام علماء من الجمعية الملكية (أ) ببناء نماذج لتحليل معدل العدوى للقطرات اعتمادًا على طريقة انتقال العدوى ، مثل السعال والكلام والعطس وتركيب القطرات والوقت الذي تستغرقه لتستقر.





في إعداد النموذج ، لوحظ أنه في حين أن عدد الجسيمات المعدية في الهواء يبدأ في الانخفاض 1-7 دقائق بعد السعال، فإن فعل الحديث لمدة 30 ثانية يعلق المزيد من الجسيمات التي يمكن أن تبقى في الهواء لمدة تصل إلى 30 دقيقة الوقت ، مما يعني أن الجسيم المعدي سيكون أكثر خطورة عند انتشاره عن طريق الكلام من السعال.







