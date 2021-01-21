بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل

إذا كنت مريضًا بمرض فيروس كورونا ، ستكون في حاجة للعزل الذاتي حتى وقت الشفاء لحماية من حولك، وحاول تقليل اتصالك مع الأشخاص الموجودين في المنزل، والبقاء في غرفة مليئة بأشعة الشمس والتهوية، حيث يقترح الأطباء أيضًا أن يكون للمرضى غرفة منفصلة بها حمام مختلف متصل بها.





كما تكون هناك حاجة إلى المطهرات والأقنعة وغسل اليدين ومقاييس الحرارة التي لا تلامس وآلات استنشاق البخار ومقاييس التأكسج النبضي والغسيل النظيف وترتيبات الفراش المنفصلة.





إذا كنت تعاني من مرض مشترك مثل السكر أو ضغط الدم غير المنضبط، فستحتاج أيضًا إلى فحص متكرر للعناصر الحيوية، لذا تأكد من أن لديك جهاز مراقبة ضغط الدم وآلات مراقبة الجلوكوز أيضًا، نظرًا لأن أي عدم استقرار في هذه المعلومات الحيوية يمكن أن يكون علامة للقلق خلال مرحلة التعافي.





نظرًا لأنك ستبقى منعزلًا أيضًا، بعيدًا في غرفتك لمدة 10-14 يومًا على الأقل، يمكنك أيضًا شراء الأشياء التي ستساعدك على الحفاظ على لياقتك ونشاطك العقلي، مثل الكتب والمجلات الطبية والألغاز، أي منها تفضله سيساعدك على قضاء الوقت ويجعل مرحلة المرض أكثر راحة.



