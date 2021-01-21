بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل

إذا كنت مريضًا بمرض فيروس كورونا، ستكون في حاجة للعزل الذاتي حتى وقت الشفاء لحماية من حولك، وحاول تقليل اتصالك مع الأشخاص الموجودين في المنزل، والبقاء في غرفة مليئة بأشعة الشمس والتهوية، حيث يقترح الأطباء أيضًا أن يكون للمرضى غرفة منفصلة بها حمام مختلف متصل بها.
كما تكون هناك حاجة إلى المطهرات والأقنعة وغسل اليدين ومقاييس الحرارة التي لا تلامس وآلات استنشاق البخار ومقاييس التأكسج النبضي والغسيل النظيف وترتيبات الفراش المنفصلة.
إذا كنت تعاني من مرض مشترك مثل السكر أو ضغط الدم غير المنضبط، فستحتاج أيضًا إلى فحص متكرر للعناصر الحيوية، لذا تأكد من أن لديك جهاز مراقبة ضغط الدم وآلات مراقبة الجلوكوز أيضًا، نظرًا لأن أي عدم استقرار في هذه المعلومات الحيوية يمكن أن يكون علامة للقلق خلال مرحلة التعافي.
نظرًا لأنك ستبقى منعزلًا أيضًا، بعيدًا في غرفتك لمدة 10-14 يومًا على الأقل، يمكنك أيضًا شراء الأشياء التي ستساعدك على الحفاظ على لياقتك ونشاطك العقلي، مثل الكتب والمجلات الطبية والألغاز، أي منها تفضله سيساعدك على قضاء الوقت ويجعل مرحلة المرض أكثر راحة.
تذكر أنه حتى الحالات التي لا تظهر عليها أعراض تتطلب العزلة الذاتية حيث لا يزال بإمكانها نشر الفيروس على الآخرين.
لا تزال أعراض الجهاز التنفسي، مثل السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق، من أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا مع COVID-19ـ، يمكن أن يكون شائكًا ومزعجًا وطويلًا للشوق، ومن ثم يحتاج المريض إلى الاهتمام منذ البداية.
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وحسب موقع "timesofindia"، نستعرض أفضل العلاجات لفيروس كورونا في المنزل.
تساعد الغرغرة عن طريق استنشاق البخار في تخفيف الأعراض. يمكن الاحتفاظ بالأدوية المتاحة دون وصفة طبية ، مثل شراب السعال وبخاخات الأنف وأقراص المص.
يمكن أيضًا استخدام بعض الأدوية ، مثل الباراسيتامول ، الذي يعمل على خفض درجة الحرارة ، وأدوية أخرى لتسكين الآلام والتي تخفف الالتهاب في الجسم. ومع ذلك ، تأكد من مراجعة الطبيب أولًا.
تناول المشروبات المهدئة.
عدم تناول الكثير من الأطعمة المصنعة أو المشروبات السكرية أو الأطعمة المالحة ، فهي ليست ضارة بالصحة فحسب ، بل إنها مرتبطة أيضًا بانخفاض المناعة والالتهابات العالية.
كما لوحظ انخفاض الشهية في كثير من الحالات، أولئك الذين يعانون من ضعف حاسة الشم قد يجدون أيضًا أن تناول الأطعمة العادية أمرًا مزعجًا. ومع ذلك، فإن تناول الطعام المغذي مهم، يجب أن تكون العصائر والعصائر والأطعمة الغنية بالبروتينات بكثرة.