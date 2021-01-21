بشأن لقاح كورونا .. رسالة هامة من الصحة السعودية للمواطنين

أوضحت وزارة الصحة السعودية، موقف من أتمّ التسجيل لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك بعد إعادة جدولة المسجلين، مؤكدة أنه "في حال كان الموعد لأخذ الجرعة الثانية ولم تصلكم رسالة بتأجيل الموعد، ولم يتغير الموعد في تطبيق صحتي، فنرجو منكم التوجه للموعد بالوقت الذي تم تحديده لكم مسبقًا".





وأوضح حساب «الصحة 937» التابع للوزارة وفقا ما نشرته صحيفة عاجل أنه :"سوف تصلكم رسالة بالموعد الجديد في حال كان موعدكم لأخذ الجرعة الأولى".





وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، أمس إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى، وذلك بسبب تأخر الشركة المصنِّعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم.