للوقاية من كورونا.. استشارية مناعة تنصح بالتعرض للشمس ثلث ساعة يوميًا.. فيديو

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى المناعة والبكتريا، إن الأشخاص الذين لديهم نقص فى فيتامين د تكون لديهم فرص الإصابة بفيروس كورونا أكبر من غيرهم، لافتة إلى أن عواقب إصابتهم وآثارها تكون أكبر من غيرهم.





وأضافت عبد الوهاب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يجب الخروج والتعرض للشمس يوميًا لأنها تمد الجسم بفيتامين د، مشيرة إلى أن الشمس تضعف الفيروس ويجب التعرض للشمس لمدة ثلث ساعة يوميًا لتقوية المناعة.





وتابعت أن أفضل وقت للتعرض للشمس هو مابين الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، مؤكدة أنه كلما كانت البشرة بيضاء كلما كانت تحتاج لوقت اقل للتعرض للشمس، مضيفة أن فيتامين د موجود فى سمك السلمون والبيض.









وأوضحت أن الزنك وفيتامين سي من الممكن ان نستمدهما من الخضروات والفاكهة والأطعمة الصحية، مضيفة أنه يجب عدم الإفراط فى تناول الفيتامينات خاصة فيتامين د لن الاكثار منه يصيب الشخص بحصوات الكلى.



