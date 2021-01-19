أدلة جديدة.. دراسة تكشف تأثير كورونا على الدماغ

فيروس كورونا SARS-CoV-2، يصيب الدماغ ويؤثر على شبكة الخلايا العصبية في الجسم. كشفت دراسة جديدة، أن





وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يبحث العلماء الآن في التأثير طويل المدى لهذه الأعراض، لمعرفة ما إذا كان الفيروس يسبب ضررًا عصبيًا دائمًا.





يتابع باحثون من جامعة أوبسالا في السويد تقدم 19 شخصًا أصيبوا بالفيروس العام الماضي وظهرت عليهم أعراض عصبية.









تفاوتت شدة المرض في المجموعة من خفيفة إلى حرجة وتعافى جميع المشاركين، وتتراوح الأعراض من الهذيان إلى الغيبوبة.





وأفادت الدراسة، أن 8 أشخاص في الدراسة 42%، عانوا من "تغيير الحالة العقلية '' وثمانية يعانون أيضًا من الصداع نتيجة لـ فيروس كورونا Covid-19.

تم أخذ عينات من السائل الدماغي النخاعي، الذي يحمي الدماغ والحبل الشوكي بالإضافة إلى توفير العناصر الغذائية من جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى الجامعي في أوبسالا.

بدأت الدراسة في أبريل 2020 وهي مستمرة ، مع نشر النتائج الأولية مؤخرًا في المجلة الأوروبية لعلم الأعصاب التي تمت مراجعتها من قبل الأقران.

أظهرت عينات من سائل الدماغ مستويات مرتفعة من البروتينات المرتبطة بضعف الوظيفة العصبية.



