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مرأة

أدلة جديدة.. دراسة تكشف تأثير كورونا على الدماغ

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:03 م
دراسة تكشف تأثير
دراسة تكشف تأثير كورونا على الدماغ
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة، أن فيروس كورونا SARS-CoV-2، يصيب الدماغ ويؤثر على شبكة الخلايا العصبية في الجسم.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يبحث العلماء الآن في التأثير طويل المدى لهذه الأعراض، لمعرفة ما إذا كان الفيروس يسبب ضررًا عصبيًا دائمًا. 

يتابع باحثون من جامعة أوبسالا في السويد تقدم 19 شخصًا أصيبوا بالفيروس العام الماضي وظهرت عليهم أعراض عصبية. 


تفاوتت شدة المرض في المجموعة من خفيفة إلى حرجة وتعافى جميع المشاركين، وتتراوح الأعراض من الهذيان إلى الغيبوبة. 

وأفادت الدراسة، أن 8 أشخاص في الدراسة 42%، عانوا من "تغيير الحالة العقلية '' وثمانية يعانون أيضًا من الصداع نتيجة لـ فيروس كورونا Covid-19. 

تم أخذ عينات من السائل الدماغي النخاعي، الذي يحمي الدماغ والحبل الشوكي بالإضافة إلى توفير العناصر الغذائية من جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى الجامعي في أوبسالا. 

بدأت الدراسة في أبريل 2020 وهي مستمرة ، مع نشر النتائج الأولية مؤخرًا في المجلة الأوروبية لعلم الأعصاب التي تمت مراجعتها من قبل الأقران.

أظهرت عينات من سائل الدماغ مستويات مرتفعة من البروتينات المرتبطة بضعف الوظيفة العصبية.  

ضوء الخيوط العصبية (NfL) هو علامة حيوية رئيسية للمرض، وقد شوهدت مستويات أعلى من المعتاد في ثلثي المرضى (63%). 

كتب الباحثون في دراستهم أن "زيادة إن إف إل ترتبط بشدة المرض والوقت الذي يقضيه في العناية المركزة ومستوى الوعي". 

كان NfL في السائل النخاعي أعلى في المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا عصبية مركزية.
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