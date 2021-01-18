كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء

هذه هي الأعراض التي يجب على جميع المرضى توخي الحذر بشأنها:

الإرهاق والتعب اللذان غالبًا ما يُلاحظان مع الأمراض الفيروسية، شائعان في حالات COVID، ومع ذلك يمكن أن تحدد شدة ومدة التعب الذي تعاني منه مخاطر الإصابة بفيروس كورونا COVID لفترة طويلة.





وفقًا لدراسة لانسيت، أفاد ما يقرب من 63٪ من المرضى بأنهم يعانون من التعب والضعف وآلام العضلات لمدة ستة أشهر تقريبًا بعد ظهور الأعراض الأولى.





وتم الإبلاغ أيضًا عن الألم العضلي أو آلام العضلات كأعراض مقلقة بعد COVID.

التهاب العضلات، إنه أيضًا أحد الأعراض التي يمكن أن يعاني منها حتى المرضى الأصحاء أو الذين لا تظهر عليهم علامات العدوى الشديدة.

يمكن أن يؤدي الألم العضلي، الذي يحدث عندما يبدأ الفيروس في مهاجمة الأنسجة السليمة الموجودة في جميع أنحاء الجسم ويؤدي إلى الالتهاب، إلى الشعور بالوجع والألم والضعف، هذا أيضًا هو السبب وراء الاعتقاد بأن آلام الظهر وأي آلام في المفاصل مرتبطة بـ فيروس كوروناCOVID-19 خطيرة.

وقد يكون التعافي من فيروس كورونا COVID-19 صعبًا، قد يكون أداء أبسط المهام والأعمال المنزلية أمرًا صعبًا، عندما يكون كل ما يحتاجه الجسم هو الراحة ، فإن الحصول على قسط وافر من النوم يمكن أن يكون مهمة أيضًا، هذا عرض آخر يجد المرضى الذين يكافحون للتعامل مع ما بعد COVID صعوبة في مكافحته.

ويشعر الباحثون أن الأرق وصعوبات النوم يمكن أن تعوق الشفاء. يمكن أن تحدث مشاكل النوم أيضًا بسبب الأمراض الجسدية ، والأمراض العقلية.



