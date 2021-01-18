علامات فى العين تشير إلى الإصابة بكورونا

تشمل أعراض COVID-19 ، عدة أمور منها: السعال والحمى وضيق التنفس، على الرغم من أنه لا يزال يتم تعلم الكثير عن الفيروس ، إلا أنه يُعتقد أنه ينتشر في المقام الأول من خلال الرذاذ التنفسي الذي ينتج عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب.





ويمكن أن ينتشر أيضًا إذا لمست شيئًا أو سطحًا بفيروس موجود من شخص مصاب، ثم لمست فمك أو أنفك أو عينيك.





إليكم علامات فى العين يقدمها موقع "emcfresno" تشير إلى الإصابة بكورونا:







عرض لا تتجاهليه





وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، يشير تقريران حديثان إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة، المعروف أيضًا باسم العين الوردية.





وتعد العين الوردية هي عدوى تصيب الغشاء الشفاف (المعروف أيضًا باسم الملتحمة) الذي يبطن جفنك ويغطي الجزء الأبيض من مقلة العين.





ويمكن أن تصيب إحدى العينين أو كلتيهما، وتشمل الأعراض الإحمرار والحكة والدموع والشعور بالحزن في العين المصابة والإفرازات التي تشكل قشرة، مما يجعل من الصعب فتح عينك.







على الرغم من أنه غير معروف حتى الآن على وجه اليقين، فمن الممكن أن ينتقل SARS-CoV-2 عن طريق ملامسة الملتحمة، أو عن طريق لمس عينيك بعد ملامسة الفيروس.

هل يجب عليك ارتداء قناع الوجه لحماية نفسك؟





-تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.





-تجنب لمس العينين والانف والفم.





-أبق في المنزل عندما تكون مريضا.





قم بتغطية السعال أو العطس بمنديل ورقي ثم قم برمي المنديل في سلة المهملات.





قم بتنظيف وتعقيم الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر باستخدام بخاخ التنظيف المنزلي العادي أو المسح.









إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، فاستخدم معقم يدين يحتوي على كحول بنسبة 60٪ على الأقل. اغسل يديك دائمًا بالماء والصابون إذا كانت الأيدي متسخة بشكل واضح.

متى ترى أخصائي العيون

-إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لفيروس كورونا أو بدأت تظهر عليك الأعراض (الحمى وضيق التنفس والسعال)، فتأكد من الاتصال بطبيبك الأساسي.





-إذا كنت تعاني من أعراض التهاب الملتحمة فيمكنك تحديد موعد مع أخصائي العيون.





يقدم مركز السيطرة على الأمراض (CDC) هذه النصائح لحماية نفسك من فيروس كورونا:اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ، خاصة بعد الذهاب إلى الحمام ؛ قبل الأكل؛ وبعد نفث أنفك أو السعال أو العطس.