ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علامات فى العين تشير إلى الإصابة بكورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
تشمل أعراض COVID-19، عدة أمور منها: السعال والحمى وضيق التنفس، على الرغم من أنه لا يزال يتم تعلم الكثير عن الفيروس، إلا أنه يُعتقد أنه ينتشر في المقام الأول من خلال الرذاذ التنفسي الذي ينتج عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب.

ويمكن أن ينتشر أيضًا إذا لمست شيئًا أو سطحًا بفيروس موجود من شخص مصاب، ثم لمست فمك أو أنفك أو عينيك.

إليكم علامات فى العين يقدمها موقع "emcfresno" تشير إلى الإصابة بكورونا:

عرض لا تتجاهليه
وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، يشير تقريران حديثان إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة، المعروف أيضًا باسم العين الوردية.

وتعد العين الوردية هي عدوى تصيب الغشاء الشفاف (المعروف أيضًا باسم الملتحمة) الذي يبطن جفنك ويغطي الجزء الأبيض من مقلة العين.

ويمكن أن تصيب إحدى العينين أو كلتيهما، وتشمل الأعراض الإحمرار والحكة والدموع والشعور بالحزن في العين المصابة والإفرازات التي تشكل قشرة، مما يجعل من الصعب فتح عينك.

على الرغم من أنه غير معروف حتى الآن على وجه اليقين، فمن الممكن أن ينتقل SARS-CoV-2 عن طريق ملامسة الملتحمة، أو عن طريق لمس عينيك بعد ملامسة الفيروس.

هل يجب عليك ارتداء قناع الوجه لحماية نفسك؟

يقدم مركز السيطرة على الأمراض (CDC) هذه النصائح لحماية نفسك من فيروس كورونا:

-تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.

-تجنب لمس العينين والانف والفم.

-أبق في المنزل عندما تكون مريضا.

قم بتغطية السعال أو العطس بمنديل ورقي ثم قم برمي المنديل في سلة المهملات.

قم بتنظيف وتعقيم الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر باستخدام بخاخ التنظيف المنزلي العادي أو المسح.

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ، خاصة بعد الذهاب إلى الحمام ؛ قبل الأكل؛ وبعد نفث أنفك أو السعال أو العطس.

إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، فاستخدم معقم يدين يحتوي على كحول بنسبة 60٪ على الأقل. اغسل يديك دائمًا بالماء والصابون إذا كانت الأيدي متسخة بشكل واضح.

متى ترى أخصائي العيون
-إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لفيروس كورونا أو بدأت تظهر عليك الأعراض (الحمى وضيق التنفس والسعال)، فتأكد من الاتصال بطبيبك الأساسي.

-إذا كنت تعاني من أعراض التهاب الملتحمة فيمكنك تحديد موعد مع أخصائي العيون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لو هتشوف ماتش القمة على القهوة.. إزاي تحمي نفسك من كورونا

نصائح الوقاية من فيروس كورونا

ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا

هل يسبب كورونا الجديد فقدان الرؤية وكيف تحمي عينيك من الإصابة به؟

لمحاربة كورونا.. اتحاد طلاب حلوان يؤكد على ارتداء المسك الطبي والحفاظ على صحة الطلاب

ترشيحاتنا

بعد تلقي اللقاح.. قرارات جديدة لـ حكومة الإمارات لمواجهة كورونا

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

خبير معلومات: كل مواقع التواصل تجمع البيانات ولا خصوصية بها.. فيديو

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

عيار 24 يسجل 915 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-1-2021

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور